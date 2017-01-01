Düzce’de yeni yıl sessiz sakin kutlandı. Ufak tefek olayların dışında hiçbir olay yaşanmazken, her yılbaşı’nda olduğu gibi bu yılda Trafik ekipleri yollarda uygulama yaptı. Yeni yıla sorunsuz ve güven içinde girilebilmesi için görevleri başındaki trafik ekipleri şehrin çeşitli noktalarında uygulama yaparak şüpheli şahıslar ve sürücülerin alkol alıp almadıklarına baktılar.

Yapılan uygulamalar sonucunda alkol aldığı tespit edilen 4 araç sürücüsünün ehliyetine el konulurken, ayrıca 6 araç sürücüsüne de çeşitli suçlardan ceza kesildi. Toplam 6 bin lira ceza kesen ekiplerin duyarlılığı ile Düzce 2017 yılına sorunsuz girdi.

Ali Osman Çatana

DÜZCE