Yeni yüzüne kavuşan İstiklal Caddesi havadan görüntülendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğünce gerçekleştirilen İstiklal Caddesi Altyapı ve Üstyapı ve Çevre Düzenlemesi ve Nostaljik Tramvay Raylarının Yenilenmesi çalışması 2018 itibariyle tamamlandı. Çalışmaların ardından İstiklal Caddesi’nin ortaya çıkan yeni yüzü ve yeniden hizmete başlayan İstanbul’un simgelerinden olan Nostaljik Tramvay havadan görüntülendi. Görüntülerde her gün yerli ve yabancı çok sayıda vatandaşın akın ettiği İstiklal Caddesi’nde yenilenen alanlar ve tramvay için oluşturulan yeşil yol gözler önüne serildi.



2016 yılı Aralık ayında başlayan altyapı iyileştirme çalışmaları sonucunda caddeye titreşim sönümleyici elastomer (kauçuk) malzemelerle desteklenmiş yeni tramvay hattı rayları monte edildi. Bu sayede titreşimden kaynaklı kırılmaların engellenmesi hedeflenirken caddede bugüne kadar karışık akan yağmursuyu ve kanalizasyon hatları da ayrıldı. Kurulan yeni altyapı sistemiyle İstiklal Caddesi’nde meydana gelecek herhangi bir arıza ya da yeni tesisat döşenmesi gereken durumlarda çalışmalar açık kazı yapılmadan gerçekleştirilebilecek.

Caddedeki çalışmaların tamamlanmasıyla İstiklal Caddesi’ne gelen çok sayıda vatandaş da rahat bir nefes aldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da caddede yapılan çalışmalar sonucu ilçenin temizlenen çehresiyle vatandaşları ağırlamasından duyduğu mutluluğu ifade etti.

"Beyoğlu'nun temizlenmiş çehresiyle ön plana çıkmış olması bizi mutlu ediyor"

İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen çalışmalar sonucu caddenin yeni bir çehreye kavuştuğunu dile getiren Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "İstiklal Caddesi'nin bitmiş olması Beyoğlu'nun yeniden temizlenmiş çehresiyle ön plana çıkmış olması bizi ayrıca mutlu ediyor, meydan giderek kendisini buluyor. Yerli ve yabancı turistler gruplar halinde buraya gelmeye başladılar, rehberler çok mutlu. Merak eden, burayı görmek isteyen İstanbul'un değişik taraflarından çıkıp gelip eleştirel gözle de beğeni gözüyle de görmek isteyen çok fazla gruplar görüyorum. Hepsi mutlu yapılan işten memnun" ifadelerini kullandı.

"Bir defa yapılsın çok temiz ve güvenli bir şekilde yapılsın"

İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen çalışmaların cadde için gerekli olduğunu ifade eden Emin Özalp, "Taksim'in vazgeçilmezlerinden bir tanesi nostaljik tramvay, ilk seferinde ben de vardım. Sayısı arttırılsa bir iki tane olsa keşke. Çok daha farklı şeyler de yapılabilir. Çünkü Taksim İstanbul'un göbeği. Nostaljik tramvay dışında farklı şeyler yapılabilir. Ama bir defa yapılsın çok temiz ve güvenli bir şekilde yapılsın" dedi.

"Caddenin yeni hali güzel olmuş"

Taksim Meydanı'nda devam eden çalışmaların sonucunda ortaya çok temiz bir meydanın çıktığını belirten Yüksel Çadırcı, "Nostaljik tramvaya binmedim biraz sonra bineceğim ama çok memnun oldum. Olmaması Taksim için büyük bir kayıp olurdu. Taksim'e tekrar kazandırdıkları için gerçekten çok memnun oldum. Caddenin yeni hali güzel olmuş, yapılmasına değmiş" diye konuştu.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Hasibe Karadağ

