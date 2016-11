Üniversite’nin Alev Ofluoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Kasap, Ak Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Bahattin Ünver, çok sayıda öğrenci ve akademisyen katılım sağladı. Onur konuğu olarak da 15 Temmuz Gazilerinden Sabri Ünal, Mehmet Şükrü Kıntaş, Emin Oğuz Ayazoğlu, Hüseyin Köse ve Danyal Şimsek öğrencilerle söyleşi için buluştu.

“15 TEMMUZ, İNSANLIK TARİHİNE ALTIN HARFLERLE KAZINAN BİR DÖNÜM NOKTASIDIR”

Açılış konuşması sırasında 15 Temmuz’u tüm insanlık tarihine altın harflerle kazınan bir dönüm noktası olarak tanımlayan Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu aynı zamanda sözlerine şöyle devam etti;

“15 Temmuz sadece Türkiye’nin siyasi tarihine işlenmemiştir. İnsanlık tarihine altın harflerle işlenmiş bir dönüm noktasıdır. Yeniden dirilişin, yeniden ayağa kalkışın adıdır. Siz gençlere de düşen 15 Temmuz’un şuurunu ve bilincini oluşturmak. Bunu başarabilirsek başımıza gelebilecek her musibetten ilelebet kurtulmuş oluruz.”

“YENİDEN BİR MİLLİ MÜCADELENİN İÇİNDEYİZ”

“Bu ihanet şebekesinin Türkiye’de önemli ölçüde beli kırılmıştır. Bizler her zaman sonuna kadar mücadele edeceğiz Ama asıl bunların mevzilendiği uluslararası yerler var. Bunun için Türkiye’deki bilinci bütün dünyaya taşımalıyız. Çünkü bunların bütün derdi Türkiye’nin uluslararası bütün ilişkilerini bozmak. O açıdan bu oyuna gelmeyeceğiz. Bu inançla, bu imanla, bu kararlılıkla, bu şuurla ve bilinçle biz Türkiye’yi Türkiye’den yönetmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda bütün mazlumlara nefes olacağız. Sömürgeciliğe, ötekileştiren damara da medeniyet denmez. Asıl medeni olan başkalarının acılarını bilendir, onlar için elini taşın altına koyandır. Bugün de bu milli irade duygularıyla bizim için kıymetli olan gazilerimizle birlikteyiz. Yeniden bir kurtuluş mücadelesini başlatmış oldular. Yeniden o milli mücadelenin içerisindeyiz. Dolayısıyla bu mücadeleden inşallah muzaffer olarak çıkacağız. Rabbim hepimizin yolunu açık etsin.”

Etkinliği düzenlemelerindeki en büyük amaçlarının 15 Temmuz’u unutmamak olduğunu söyleyen Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Recep Ali Sarı da bu tarz etkinliklerle her kesimden ve her düşünceden öğrencinin bir araya geldiğini söyledi. Recep Sarı aynı zamanda, “Bu etkinliği 15 Temmuz kahramanlarımızı anma ve onların bilincine bir nevi katkı sağlamak için yaptık. Gazilerimizin duygu ve düşüncelerini bizlerle paylaşacağı anlamlı bir gün olacaktır. Biz Yeni Yüzyıl Üniversitesi olarak ülkemizin, milletimizin ve vatanımızın birlik ve beraberliği için bu gibi etkinlikleri her zaman yapıyor ve bu ruhu taşıması için öğrenci arkadaşlarımızı teşvik ediyoruz. 15 Temmuz bir milattır. 15 Temmuz bilincini hiçbir zaman unutmayacağız ve bu biz bilinci günden güne, yıldan yıla ve nesilden nesile aktaracağız” şeklinde konuştu.

Öğrencilerle söyleşi için gelen 15 Temmuz Gazilerinden Sabri Ünal’da o gece ile ilgili hem yaşadıklarını anlatıp hem de üniversite öğrencileriyle bu şekilde buluşmaktan dolayı çok memnun olduğunu söyledi. Sabri Ünal, “15 Temmuz ruhunu yaşatmalıyız” diyerek, “Bu tarz etkinlikler 15 Temmuz’da yaşanan acıları unutturmamak açısından önem taşıyor. Çünkü arkadaşlar 15 Temmuz unutuldu mu diye soruyorlar. O geceyi ve o ruhu sokaklara çıkmamış olan insanlara anlatmamız gerekiyor. Bu açıdan bu ve bunun gibi etkinlikler çok önemli” diye konuştu.

“ÜSTÜMDEN İKİ DEFA TANK GEÇTİ”

Sabri Ünal 15 Temmuz Gecesi ile ilgili de, “O gece dışarı çıktığımda asıl niyetim köprüye gitmekti. Altunizade’ye kadar gerek otostop çekerek gerek çeşitli vasıtalarla gelebildim. Orada gerçekleşen kaza sonucunda da yaralandım. Kaza değildi aslında üstümden iki defa tank geçti. O akşam köprüde birçok arkadaş şehit oldu. Mesela Oğuzhan arkadaşımızın abisi öldü. Kendisi daha gencecik bir fidandı. O akşam insanların üstüne çekinmeden, Allah’tan korkmadan, kuldan utanmadan ateş edenler, her iki tarafta da hesap vereceklerini unutmuşlar. İnşallah bunu hatırlatacağız kendilerine”

“YİNE BÖYLE BİR GECE OLSA YİNE GİDERİZ HEM DE DAHA HAZIRLIKLI”

Böyle bir gecesinin tekrarlanması durumunda daha da hazırlık olarak gideceklerini de söyleyen Ünal, “Yine böyle bir girişim ya da olay olsa yine hep birlikte gideriz. Ama bu sefer daha hazırlıklı olarak. Çünkü ilkinde herkes hazırlıksızdı. Nerdeyse çıplak ellerimizle karşı koymaya çalıştık. Hatta sopa bile yoktu diyebiliriz. Ama bu sefer insanlar ellerinde sopalarıyla darbecilere bir güzel sopa çeker” diyerek sözlerini sonlandırdı.