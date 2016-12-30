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Yeni Yüzyıl Üniversitesi ikincilik kupasını alarak 1.Lige çıktı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Üniversiteler Voleybol 2. Liginde, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Bayan Voleybol Takımı ikincilik kupasını elde ederek, 1.Lige çıkmaya hak kazandı.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi ikincilik kupasını alarak 1.Lige çıktı

30 Aralık 2016 15:59
Yeni Yüzyıl Üniversitesi ikincilik kupasını alarak 1.Lige çıktı - Tıkla İzle

Son 4 maçta Şişli MYO, Piri Reis Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesini 3-0 yenen Yeni Yüzyılın Sultanları, şampiyonluk maçını ise Nişantaşı Üniversitesi ile oynadı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesi Merkez Spor Salonu'nda gerçekleşen maçta, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2. ve 3. sette 25-22 rakibini geride bırakarak büyük başarı elde etti. Oldukça çekişmeli geçen son setin ardından İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2.lik kupasını alarak 1.lige çıktı.

"BUGÜN ÇOK SINIRLI BİR KADRO İLE BU BAŞARIYI ELDE ETTİLER"

Her iki üniversiteyi de birinci lige çıkmaya hak kazandıkları için tebrik eden İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, "Üniversitemizin kız voleybol takımını buradan tebrik ediyorum; çünkü onlar gruplarında Nişantaşı hariç maçları 3-0 alarak, hiç set vermeden birinci lige çıkmaya hak kazandılar. Bugün çok sınırlı bir kadro ile bu başarıyı elde ettiler. Onun da altını çizmek isterim. Rakiplerin çoğu çok daha fazla sporcu sayısı ile oynarken onlar daha sınırlı sayıda sporcu ile oynadılar. O yüzden bu başarı bizim için çok kıymetli. Hedefimiz; bundan sonrası için İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin fiziki şartlarını genişleterek, iyileştirerek kadro zenginliğini sağlayarak spor alanlarında daha güçlü hale getirmek. Bu sayede takımı daha fazla güçlendireceğiz" diye konuştu.

Hacısalihoğlu, konuşmasına şöyle davam etti, "İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Bayan Voleybol Takımı'nı; biz bu yıl, bundan sonraki yılların çekirdeğini oluşturalım ve çok daha büyük başarılara imza atsın anlayışı ile destekledik. Özellikle bursluluk konusunda onları teşvik ettik. Öğrencilerin tamamı burslu okuyor. Onların üniversitede bağlı bulundukları birimlerde eğitimleri aksamaması hem de antrenman, maç trafiği açısından bir uyumluluk olsun diye ayrıca özen gösterdik. Hocalarını da buradan desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Öğrenciler üniversite mezunu olduklarında, o alandan da mesleklerinde yetkin olmaları gerekiyor. O dengeyi de biz rektörlük olarak sağladık."

"MAALESEF SON YILLARDA SADECE FUTBOLA ODAKLI BİR MİLLET OLDUK"

Türkiye'de spor branşları içerisinde özellikle bayanların voleyboldaki başarılarının çok dikkat çekici bir noktada olduğunu belirten Hacısalihoğlu, "Maalesef son yıllarda sadece futbola odaklı bir millet olduk. Bayanların voleyboldaki bu başarılarını biraz göz ardı ediyoruz. Bence haksızlık da ediyoruz. Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda üst üste iki kez Dünya şampiyonu oldu. Dolayısıyla buradan anlaşılıyor ki bayanlarda bir voleybol kültürü oluşuyor. Sürekli yüzünün gülmesini istediğimiz halkımızın, milletimizin bu başarılardan da çok daha geniş bir şekilde haberdar olup onların arkasına kenetlenmeleri gerekir. Ben Türkiye'de voleybolun özellikle bayanlar konusunda ki bu gelişiminin üniversiteler düzeyinde kurumsallaşacağını düşünüyorum. Kadınlarımız tuttuğu işte ne kadar azimli ve başarılı olduğunu her fırsatta ortaya koyuyor. Türk kadını açısından bir anlamda bunun da altını çizmeliyiz. Üniversite çağı aynı zamanda sportif, kültürel, sanatsal faaliyetlerin de olgunlaşarak tam bir olgunlaşma evresine girdiği döneme denk geliyor. O açıdan da her üniversitenin bu tür çalışmaları, etkinlikleri mutlak süratle desteklemesi Türkiye açısında da son derece önemli" diye konuştu. Hacıslihoğlu son olarak, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Bayan Voleybol Takımı'nın bundan sonraki başarılara imza atmasını cani gönülden dilediğini söyledi.

Yıldız ve Genç Milli takımlarda birçok kez görev alan ve ilerde Voleybol A Milli Takımı'nda da görev almayı istediğini söyleyen İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Bayan Voleybol Takımı oyuncusu Merve Çebni, "Final maçı oynadığımız için heyecanlıyım. Üniversitemizin bize verdiği bursun yanı sıra manevi desteği çok büyük o nedenle herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
 

Etiketler: Bayan Voleybol, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, maç, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Üniversite, Üniversiteler Voleybol 2. Ligi


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