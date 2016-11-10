Eduquailty Turkey 2016 etkinliğinde yer alan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ekibi, Makedonya Bölgesi'ndeki üniversite adaylarına lisans, ön lisans programlarını ve kampüsünü tanıttı.

Joeship Bross ve Stephan Dimof Liselerinde gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören etkinlikte Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Türkiye 'de Yükseköğrenim görmek isteyen aday öğrencilere üniversite hakkında detaylı bilgilendirme verdi. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Uluslararası Ofis Koordinatörü Gülhan Karaca, sınıfları ziyaret ederek öğrencilere tercih yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında da bilgiler aktarırken, aday öğrencilere üniversitenin imkânlarını, eğitim kadrosunu ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde öğrenci olmanın farklı olacağını anlattı.

Türk - Makedon beraberliğini ve kültürünü artırmak istiyorlar

Mevcut öğrencilerin akademik projelerde yer aldığını, çeşitli projeler yönettiğini belirterek üniversite adaylarını Türkiye’ye davet eden İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Kurumsal İletişim Uzmanı Akın Terzioğlu ise, "Öğrencilerimiz uluslararası bir platformlarda yer alarak dinamik bir yapının nasıl oluşabileceğini öğrenmekteler” dedi.

Terzioğlu ayrıca Türkiye'de okumak isteyen öğrencilere seslenerek, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde uluslararası alanda Türk - Makedon beraberliğini ve kültürünü artırmak istediklerini ifade etti.

