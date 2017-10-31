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Yeni Zelanda, yabancı yatırımcıların ev satın almasını yasaklıyor

Yeni Zelanda’da 2018 yılının yabancı yatırımcıların ev satın almasının hükümet tarafından yasaklanacağı belirtildi.

Yeni Zelanda, yabancı yatırımcıların ev satın almasını yasaklıyor

31 Ekim 2017 14:41

Yeni Zelanda'nın yeni Başbakanı Jacinda Ardern, yaptığı açıklamada, 2018 yılının başında yabancı yatırımcıların ülkede ev satın almasının hükümeti tarafından yasaklanacağını söyledi. Başkanlıktan yapılan açıklamada, yabancı yatırımcıların ülkede ev satın almasının ve fiyatları yükseltmesinin önüne geçileceği, böylece Yeni Zelandalıların ev satın almasının kolaylaşacağı belirtildi. Açıklamada, hükümetin Yurtdışı Yatırım Yasası'na getireceği değişiklikle, sadece bölge sakinlerinin konut satın alabileceği ifade edildi. Öte yandan, açıklamada Avustralya’da da Yeni Zelandalılar yaşadığı için yeni yasanın Avustralyalıları kapsamayacağı belirtildi.
Yeni Zelandalıların son yıllarda konut krizi yaşıyor. Ülkedeki konut krizine ilişkin yayınlanan bir raporda, göç nedeniyle konut talebinin sürekli arttığı, inşaat sektörünün ise bu krize yetersiz kaldığı belirtiliyor. Bu nedenle son yıllarda konut fiyatları yüzde 50 oranında artarken, ev sahipliği 65 yılda en düşük seviyesine geldiği öğrenildi.
 

 

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