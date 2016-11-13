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Yeni Zelanda'da tsunami alarmı!

Yeni Zelanda'nın Christchurch kenti yakınlarında 7,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası 2 metreyi aşkın tsunami dalgaları sahillere vurdu.

Yeni Zelandada tsunami alarmı!

13 Kasım 2016 18:33
Yeni Zelanda'da tsunami alarmı! - Tıkla İzle

Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi USGS depremin 7,8 büyüklüğünde ve Christchurch kentinin 91 km kuzeydoğusunda meydana geldiğini açıkladı. Depremin oluşturduğu 2 metreyi aşkın tsunami dalgaları ülkenin doğu kıyılarına vururken Yeni Zelanda Sivil Savunma ve Acil Durum Yönetimi Bakanlığı alçak kıyı kesimlerinde yaşayan halka tahliye çağrısında bulundu. Deprem tüm ülkede hissedilirken bazı yaralanma vakalarının yaşandığı ancak depremde can kaybı yaşandığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Çok sayıda binada hasar meydana gelirken, bazı yollarda da hasar oluştuğu rapor edildi. Elektrik santralleri ve telefon şebekelerinde de arızalar meydana geldi.

Ülkenin ikinci büyük kenti Christchurch'da 2011 yılında 6,3 büyüklüğünde meydana gelen depremde 185 kişi hayatını kaybetmişti. 


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