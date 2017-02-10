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Yeni Zelanda’da yüzlerce balina karaya vurdu

Yeni Zelanda’da, Nelson yakınlarındaki Farewell Spit’te yüzlerce pilot balina henüz belirlenemeyen bir nedenle karaya vurdu.

Yeni Zelandada yüzlerce balina karaya vurdu

10 Şubat 2017 11:09

Ülkenin tarihindeki üçüncü kitle yolculuğuna çıkan pilot balinalar, Güney Adası’nın ucundaki Altın Körfez’de Farewell Spit’te karaya vurdu. Kıyıdaki balinaları kurtarmak için onlarca yetkili çalışmalarını sürdürürken, yaklaşık 100 pilot balinanın kurtarıldığı öğrenildi. Üstlerine ıslak örtüler serilip kovalarla su dökülen balinalar hayata döndürülmeye çalışıldı.

Öte yandan, Koruma Dairesi Bölge Müdürü Kath Inwood, ölen pilot balinaları görmekten üzüntü duyduğunu ifade ederek, "Yardıma giden yaklaşık 400 kişi var" dedi.

Etiketler: balina, deniz, kara, Yeni Zelanda


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