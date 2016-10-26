İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bombalı saldırıyı düzenleyen ve kaçarken Aksaray'da yakalanan Pkk'lı Ekrem G.’nin de aralarında bulunduğu toplam 9 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Gözaltına alınan 9 şüpheli den 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, PKK'lı bombacı Ekrem G.’nin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Ekrem G. (28), ablası Felek G. (34), kardeşi Serdar G. (23), yeğeni Mazlum G. (20), İsmail G. (38), Barış S. (24) ve Savaş S. (26) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray'da yakalanan PKK'lı terörist Ekrem G.’nin üzerinde bomba düzeneğini patlatmak için kullandığı uzaktan kumanda, ablası Felek G.’nin üzerinde ise 1 tane Glock tabanca ele geçirilmişti.





Tugay Saday