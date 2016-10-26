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Yenibosna bombacıları tutuklandı

İstanbul Yenibosna'daki 75. Yıl Polis Merkezi yakınlarında bombalı motosikletin patlatılması sonucu 10 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Yenibosna bombacıları tutuklandı

26 Ekim 2016 22:39
Yenibosna bombacıları tutuklandı - Tıkla İzle

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bombalı saldırıyı düzenleyen ve kaçarken Aksaray'da yakalanan Pkk'lı Ekrem G.’nin de aralarında bulunduğu toplam 9 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Gözaltına alınan 9 şüpheli den 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, PKK'lı bombacı Ekrem G.’nin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Ekrem G. (28), ablası Felek G. (34), kardeşi Serdar G. (23), yeğeni Mazlum G. (20), İsmail G. (38), Barış S. (24) ve Savaş S. (26) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray'da yakalanan PKK'lı terörist Ekrem G.’nin üzerinde bomba düzeneğini patlatmak için kullandığı uzaktan kumanda, ablası Felek G.’nin üzerinde ise 1 tane Glock tabanca ele geçirilmişti.


 

Tugay Saday

Etiketler: tutuklandı, Yenibosna bombacıları


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