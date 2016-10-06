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Yenibosna saldırısını PKK'nın yaptığı belirlendi

İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucu Yenibosna'da yaşanan saldırıyı terör örgütü PKK'nın yaptığı belirlendi.

Yenibosna saldırısını PKKnın yaptığı belirlendi

06 Ekim 2016 21:48

Edinilen bilgilere göre, Yenibosna'da yaşanan saldırının ardından İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışma kapsamında çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Yapılan incelemelerin ardından saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin eşkali tespit edildi. Çalışmaları derinleştiren polis, patlayıcı yerleştirilen motosikletin plakasından sahibine ulaştı. Motosiklet sahibinin, motosikletinin çalıntı olmadığını ve bir arkadaşına verdiğini söylediği öğrenildi. Yenibosna'da yaşanan saldırıyı terör örgütü PKK'nın yaptığı belirlendi.
Öte yandan, yapılan incelemeler sonucu terör saldırısında A3 veya A4 tipi plastik patlayıcı kullanıldığı belirlendi. Yapılan incelemelerin devam ettiği öğrenilirken, teröristi yakalama çalışmaları devam ediyor. 

Tugay Saday
İSTANBUL


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