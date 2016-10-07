Yaşanan saldırının ardından güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri bombayı bırakan şüphelinin eşgalini belirleyerek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı. Çalışma kapsamında yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu olası şüphelilerin adresleri belirlendi. Ardından harekete geçen polis ekipleri Aksaray ve İstanbul illerinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında bombacının da aralarında bulunduğu 3 şüpheli Aksaray'da; 3 şüpheli ise İstanbul'da gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüyor.