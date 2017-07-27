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Yenibosna’da iş yerlerini su bastı

Bahçelievler’de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken kent merkezinin bazı noktaları sular altında kaldı. Yenibosna’da bir iş yerini su bastı.

Yenibosnada iş yerlerini su bastı

27 Temmuz 2017 21:31

İstanbul genelinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkilerken, kent genelinde bir çok ev ve iş yerini su bastı. Yenibosna Tekin Sokak üzerinde bulunan bir işyerini de su bastı. Tekstil dükkanı içerisinde bulunan makineler sudan etkilenirken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Sokak üzerinde bulunan diğer dükkan sahipleri ise su baskını sonrası iş yerlerinin önünü kendi imkanlarıyla temizledi.

Yağmur öncesi bir takım önlem aldığını ifade eden İşyeri sahibi Necmettin Altıngöl, “Kendi dükkanımız da çalışıyorduk. O esnada yağmur yağarken bir takım önlemleri almakla beraber çıktık dışarıya. Ama kalmadı birden bastıran o yağmurun şiddetiyle beraber biz ancak dışarıya çıkabildik. Dolayısıyla bizim önlem alabildiğimiz şekliyle karşılaşıyoruz şu an. Önlemimizi almasaydık; gece olsaydı herhalde burası dolmuş taşmış olacaktı” dedi.
Öte yandan İstanbul genelinde birçok noktada su baskınlarına dönüşen yağışlar nedeniyle itfaiyeye ihbar yağdı.

Selim Bayraktar

 

Etiketler: iş yeri, su baskını


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