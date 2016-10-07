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Yenibosna'da patlama anında yaşananlar güvenlik kamerasında

Yenibosna'da dün öğle saatlerinde motosiklete konulan bombanın patlaması sırasında yaşananlar güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Yenibosnada patlama anında yaşananlar güvenlik kamerasında

07 Ekim 2016 12:26
Yenibosna'da patlama anında yaşananlar güvenlik kamerasında - Tıkla İzle

Patlama sırasında olay yerine yakın dükkanların camlarının vatandaşların üzerine düşmesi güvenlik kameralarına takıldı. Öte yandan kafasında kaskla bir şüphelinin olay yerinden gitmesi de güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yenibosna Fatih Caddesi'nde bulunan 75. Yıl Polis Merkezi yakınına bırakılan motosiklete konulan bomba patlamış, hain saldırıda 10 kişi yaralanmıştı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonrası Aksaray'da üç kişiyi gözaltına almıştı. Patlamanın şiddeti gün yüzüne çıkarken, güvenlik kameralarına yansıyan bir görüntü dikkat çekti. Görüntülerde patlama sırasında herkes olay yerine koşarken, şüpheli bir şahsın kafasında kask ve elinde çantayla ters yöne gittiği görülüyor.

Patlama anına ait görüntüler ortaya çıktı
Öte yandan patlama anına ait görüntüler de ortaya çıktı. Patlama sırasında bir dükkanın camları kırılıyor. Vatandaşlar panik içinde koşturmaya başlıyor. Bir başka güvenlik kamerasında ise bir iş yerinde çalışan vatandaşların üzerine camlar düşüyor. Vatandaşlar hızla iş yerinden kaçışıyor. Diğer bir kamerada ise bir dükkanda patlama sonrası tavandan parçalar düştüğü görülüyor.

Ufuk Kıvık

Etiketler: güvenlik kamerası, patlama anı, Yenibosna


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