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Yenibosna'da şiddetli patlama: 1'i ağır 5 yaralı

Yenibosna'da bir karakol yakınında şiddetli patlama meydana geldi. Olayda 1'i ağır 5 kişi yaralanırken, polis ekipleri ikinci bir patlamaya karşı bölgeyi boşalttı.

Yenibosnada şiddetli patlama: 1i ağır 5 yaralı

06 Ekim 2016 15:59
Yenibosna'da şiddetli patlama: 1'i ağır 5 yaralı - Tıkla İzle

Olay, Yenibosna 75. Yıl Karakolu yakınlarında saat 15.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir araçta şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın neden kaynaklandığı henüz öğrenilemezken, olay yerine çok sayıda polis ekibi ve itfaiye sevk edildi. Polis ekipleri, bölgede yoğun güvenlik önlemleri alarak, olası ikinci bir patlamaya karşı vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Bölgedeki okullar boşaltılırken, çevrede bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Patlamada çok sayıda araç hurdaya dönerken, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Polisin çevredeki çalışmaları devam ediyor.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Emrah Kuş - Harun Basat - Mehmet Selman Bektaş - Murat Delice - Serdal Altıntepe


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