Olay, Yenibosna 75. Yıl Karakolu yakınlarında saat 15.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir araçta şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın neden kaynaklandığı henüz öğrenilemezken, olay yerine çok sayıda polis ekibi ve itfaiye sevk edildi. Polis ekipleri, bölgede yoğun güvenlik önlemleri alarak, olası ikinci bir patlamaya karşı vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Bölgedeki okullar boşaltılırken, çevrede bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Patlamada çok sayıda araç hurdaya dönerken, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Polisin çevredeki çalışmaları devam ediyor.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Emrah Kuş - Harun Basat - Mehmet Selman Bektaş - Murat Delice - Serdal Altıntepe