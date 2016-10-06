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Yenibosna'daki patlamayla ilgili yayın yasağı getirildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, İstanbul Yenibosna'da meydana gelen patlamayla ilgili olarak Başbakanlığın yazısı ile geçici yayın yasağı getirildiğini açıkladı.

Yenibosnadaki patlamayla ilgili yayın yasağı getirildi

06 Ekim 2016 18:00

RTÜK'ten yapılan açıklamada "Anılan hüküm çerçevesinde İstanbul İlinde meydana gelen patlamayla ilgili olarak Başbakanlığın 06.10.2016 tarih ve 03315 sayılı yazısı ile geçici yayın yasağı getirilmiştir.Yayın yasağı; medya hizmet sağlayıcıların anılan patlamaya ilişkin olarak yapılacak yayınlarda 6112 sayılı Kanunda ve diğer kanunlarda sayılan yayın ilkelerine uyulmaları, toplumda korku, panik ve kargaşa oluşturabilecek, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edebilecek yayınlardan kaçınılmalarını ve bu çerçevede;

-Patlamaya ilişkin olarak, patlama anı, patlama sonrası olay yeri, kamu görevlilerinin olay yerinde yürüttükleri çalışmalar, varsa patlama sonucu yaralanan veya hayatını kaybeden kişilere ait görüntü, görsel öğe ve benzeri unsurlara ve bunlarla ilgili abartılı anlatımlara,

-Olayın aydınlatılması, şüphelilerin yakalanması ve irtibatlarının deşifre edilmesinin engellenmemesi için, resmi makamlarca yapılan açıklamalar dışında olaya iştirak etme şüphesi bulunan kişilere, bu kişilerin bulundukları yerlere, kullandıkları araçlar ve benzeri diğer hususlara, yayınlarında kesinlikle yer vermemelerini içermektedir.

Tüm medya hizmet sağlayıcıların dikkatine sunulur." denildi.


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