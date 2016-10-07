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Yenibosna’daki saldırı ile ilgili şüphelinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bahçelievler Yenibosna'da dün bir karakol yakınında bomba yüklü motosikletle düzenlenen ve 10 kişinin yaralanmasına yol açan saldırıyla ilgili şüpheliye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Yenibosnadaki saldırı ile ilgili şüphelinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

07 Ekim 2016 16:44
Yenibosna’daki saldırı ile ilgili şüphelinin yeni görüntüleri ortaya çıktı - Tıkla İzle

Dün akşam saatlerinde , Yenibosna’daki bir polis karakolu yakınlarında teröristlerce bombalı saldırı gerçekleştirmiş, olayda 1’i ağır 10 kişi yaralanmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren failin İstanbul'dan ayrıldığını tespit etmesi üzerine 81 ilin emniyet müdürlüklerine ve MİT'e bilgi verdi. Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, dün gece durdurdukları şüpheli araçta, İstanbul'daki saldırıyla ilgili üç kişiyi gözaltına aldı . Öte yandan şüpheliye ait yeni görüntüler ortaya çıktı.Görüntülerde şüphelinin içinde kıyafet bulunduğu tahmin edilen poşet ve motosiklet kaskı ile yolda yürüdüğü görülüyor.Şüpheli daha sonra arka caddede yaya olarak olay yerinden uzaklaşıyor. Elinde çanta ve kask taşıyan şüphelinin tedirgin hali dikkat çekiyor.

Şüpheli şahıs ve diğer gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

Sadık Kahraman
 


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