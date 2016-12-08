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Yeniçağ gazetesine saldırı anı kamerada

Yeniçağ gazetesinin Yenibosna’daki merkez binasına düzenlenen saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Yeniçağ gazetesine saldırı anı kamerada

08 Aralık 2016 23:46
Yeniçağ gazetesine saldırı anı kamerada - Tıkla İzle

Akşam saatlerinde yüzleri kar maskeli yaklaşık 30 kişilik bir grubun Yeniçağ gazetesine düzenlediği saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde yüzleri maskeli grubun binanın dış kapı ve camlarını soplar ve taşlarla kırdıkları görülüyor. Camları kıran grubun daha sonra binanın içerisine girdikleri görülüyor. Bir kaldırım taşının da atıldığı görülen görüntülerde yüzleri maskeli bir şüphelinin güvenlik kamerasını fark ettiği görülüyor. Kamerayı fark eden şüphelinin kamerayı kırmasıyla görüntüler sona eriyor.
Öte yandan saldırıya ilişkin bir açıklama yapan gazetenin İcra Kurulu Başkanı Ahmet Yabuloğlu, “Olay sırasında burada yoktuk. Biz gazeteden çıktıktan sonra olay gerçekleşti. Arkadaşlardan ihbar gelmesi üzerine geldik. Cam çerçeveler hepsi indirilmiş. Allaha şükür can kaybı yok. Polis detaylı inceleme başlattı. 15-20 kişilik grup taşlı sopayla gelmişler. Camları kırıp içeri girmişler” dedi. 

Selim Bayraktar

Etiketler: saldırı, yeniçağ gazetesi


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