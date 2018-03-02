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Yeniden açılan Kıyamet Kilisesi ziyaretçilerini ağırlıyor

İsrail’in geri adım atmasının ardından iki gün önce açılan Kıyamet Kilisesi ziyaretçilerini ağırlıyor.

Yeniden açılan Kıyamet Kilisesi ziyaretçilerini ağırlıyor
Yeniden açılan Kıyamet Kilisesi ziyaretçilerini ağırlıyor - Foto Galeri

02 Mart 2018 10:39

Kudüs’ün eski şehir bölgesinde bulunan Kıyamet Kilisesi İsrail’in "kiliseleri ve kiliselere ait taşınmazları vergilendirme" planını protesto etti. Kıyamet Kilisesi yetkilileri karar üzerine ziyaret ve ibadet için gelen vatandaşlara kapılarını 3 gün kapalı tuttu. Hristiyan inancına göre hacı olmak için kiliseye gelen ve kapıların kapalı olduğunu gören vatandaşlar, üç gün boyunca kilisenin avlusunda ibadet etti ve İsrail'e kızgınlıklarını ifade etti.

İsrail, gelen tepkilere ve kilisenin protestosu üzerine geri adım atarak Kudüs'te bulunan kiliselere ait gayrimenkulleri vergilendirmeyi dondurma kararı aldı. Kararın ardından Kıyamet kilisesi iki gün önce ziyaretçilere açıldı.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesinin geri adım atmasının ardından kapılarını ziyaretçilere açan Kıyamet Kilisesi ziyaretçi akınına uğruyor. 3 gün boyunca ziyarete kapalı kalan Kıyamet Kilisesi’ne ziyaretçiler ve Hristiyan inancına göre hacı olmak isteyen vatandaşlar girebiliyor. 

Ahmet Faruk Sarıkoç

 

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