Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına I·lişkin Kanun Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemenin son başvuru tarihini 31 Ekim’den 25 Kasım'a uzatıldı, ancak düzenleme kapsamında yapılacak ilk taksit ödemelerinde herhangi bir süre uzatımı söz konusu olmayacak. İlk taksit ödemelerinin, kanunda belirlenen süre ve son tarih olan 30 Kasım'a kadar yapılması gerekecek.

Resmi Gazete'deki tebliğde şu ifadelere yer verildi: "Kanunda yer alan başvuru süreleri 25 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır. Ancak, bu hükümler kapsamında yapılacak ilk taksit ödemelerinde herhangi bir süre uzatımı söz konusu olmadığından, ilk taksit ödemelerinin Kanunda belirlenen süre (30 Kasım 2016 tarihine kadar bu tarih dahil) içerisinde yapılması gerekmektedir".

