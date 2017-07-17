Yeniden yargılanan Dilşah öğretmene 25 yıl hapis cezası

Olay, 18 Mayıs 2013 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü oldukları öne sürülen Yusuf Süzer (35) ile arkadaşları öğretmen Dilşah Aytekin (33) ve K.U. (22), sabah birlikte denize açıldı. Arıtma tesisleri önünde bulundukları sırada Süzer’in denize düştüğü iddia edildi. Olayın ardından gözaltına alınan K.U ise Süzer'i Dilşah'ın ittiğini iddia etti. Bunun üzerine Dilşah Aytekin, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Yusuf Süzer'in cesedi ise 13 gün sonra 133 Nolu Sahil Güvenlik Botu tarafından Mudanya İskelesi’nin bir mil açığında bulundu.

8 yıllık öğretmen olduğunu anlatan Aytekin, "Eşimden ayrıldıktan sonra bazı psikolojik sıkıntılar yaşadım. Alkol tedavisi için Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi’nde (AMATEM) bir süre tedavi gördüm. Yusuf Süzer ve K.U. ile burada arkadaş olduk. Olay günü teknede içki içerken uyuyakaldım. Yusuf denizde yüzüyordu. Çok geçmeden kendime geldiğimde Yusuf’u göremedim. K.U. da Yusuf’un yüzerek kıyıya gidip bize şaka yapmış olabileceğinden bahsetti" dedi.

Bursa Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde haklarında ömür boyu hapis cezası talebiyle dava açılan Dilşah Aytekin'e 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası verildi. Öldürme eyleminin ihmalî davranışla işlendiği kanaatine varan heyet, cezayı önce 15 yıla, ardından da sanığın duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulundurarak 12 yıl 6 aya indirdi. Davanın tutuksuz sanığı K.U. ise 1 yıl 8 ay ceza aldı. Mahkeme heyeti, K.U. hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

25 yıl hapis cezası

Yargıtay, kararı öğretmenin aleyhine bozdu. Ayrıca Yargıtay, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi ve ölen Yusuf Süzer’in yüzme bilip bilmediğinin sorulmasını istedi. Süzer’in yüzme bilmesine rağmen boğulduğu ve Dilşah öğretmenin akli dengesinin yerinde olduğu yönünde rapor mahkemeye ulaştı. Mahkeme, sanığa evvela müebbet, ardından da iyi hal indirimi uygulayarak 25 yıl hapis cezası verdi. 3 yıl 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanan sanık, Yargıtay’ın cezayı onaması halinde yeniden hapse girecek.

Ahmet Faruk Çabuk

