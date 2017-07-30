Yenikapı’da ‘Büyük Kudüs Mitingi'

Saadet Partisi, Mescid-i Aksa'da yaşananlara dikkat çekmek için birçok sivil toplum kuruluşunun katılımıyla ‘Büyük Kudüs Mitingi’ düzenledi. Yenikapı Etkinlik Alanı'na gelen vatandaşlar, alanın büyük bölümünü doldurdu. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı mitingde vatandaşlar alana güvenlik kontrolünden geçirilerek alındı. İstanbul ve çevre illerden çok sayıda vatandaş da mitinge katıldı. Mitinge gelen vatandaşlara etkinlik alnında Türkiye ve Filistin bayrağı dağıtıldı. Miting alanında kadın ve erkekler için ayrı alanlar oluşturulurken, mitinge katılan vatandaşlara su dağıtıldı. Miting, vatandaşların alanı doldurmasının ardından İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Yerli ve yabancı basından yoğun ilgi

Mitinge onlarca dernek, STK gruplarının yanı sıra yurt dışından da vatandaşlar katıldı. ‘Büyük Kudüs Mitingi’ yerli ve yabancı basın kuruluşu tarafından canlı yayınlarla dünyaya duyuruldu.

Mitingde konuşma yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu konuşmasına Mavi Marmara gemisinde şehitlerine rahmet dileyerek başladı. Karamollaoğlu, “Gazze ambargosunu kırmak için yola çıkan başta Furkan evladımız olmak üzere bütün Mavi Marmara şehitlerine Allah’tan rahmet diliyorum. Özünden, kimliğinden ve tarihinden koparılmış bir milleti yeniden özüne döndüren bizleri, gönüllerini Kudüs davasını ve sevdasını nakış nakış işleyen muhterem Erbakan Hocamızı da rahmetle anıyorum. İnanıyorum ki bugün, Gazze’nin, Batı Şeria’nın, Ramalla’hın, Kudus’ün gözü bu meydanda. Halip Meşalin, Mahmut Abbas’ın gözü, yüreği bu meydanda. Mescid-i Aksaya Siyonist hizmeti girmesin diye mücadele ederken şehit olan kardeşinin cenazesini defnettikten sonra üstünün başının kanı ile şehit olma nöbetine koşan koca yürekli mücahitlerin gözü emin olun bu meydanda. Haktan ve hakikatten yana olanların, ufukta bir umut ışığı arayanların gözü bu meydanda. İnanıyorum ki bu meydana baktıkça yürekleri ferahlıyor. Hüzünleri coşkuya, karamsarlıkları umuda dönüşüyor. İyi ki Türkiye var, İstanbul var, İyi ki bizleri unutmayan kardeşlerimiz var diye heyecanlanıyor, gözyaşı döküyorlar. Çünkü bu meydanda Filistin işgal altındayken ben nasıl uyuyabilirim diyen Selahattin Eyyübi’nin torunları var. 200 bin kişilik Bizans ordusu bize yaklaşıyor denildiğinde 20 bin kişilik ordusuna dönüp baktıktan sonra bizde yaklaşıyoruz diyen Alparslan’ın torunları var. İman varsa, imkan da vardır diyen Necmettin Erbakan’ın talebeleri var. Hiç şüpheniz olmasın ki, Gazze’nin olduğu kadar, Tel Aziz’in da gözü bu meydanda. Onların korkudan bacakları titriyor. Karanlık kapıların arkasında kurdukları ekranlardan bu alana bakıp ebabil kuşları gibi nereden çıktı bu insanlar diye derin bir korkunun içine kapılıyorlar” dedi.

80 milyon Türkiye’nin yüreğinin burada olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, “Bugün Yenikapı’da 2 milyarlık İslam aleminin yüreği var. Bugün bu meydanda bir avuç Siyonistler tarafından alın teri, emeği sömürülen, hakkı gasp edilen, mazlum ve mağdur 7 milyar insanın vicdanı var. Sizler bugün bu duruşunuzla bir kez daha mazlumlara umut, zalimlere korku oldunuz. Bizler hakkın, adaletin hakim olduğu bir dünyanın mücadelesini veriyoruz. Bizler çifte standardın olmadığı bir dünyanın mücadelesini veriyoruz. Bizler sömürünün olmadığı, herkesin insanca yaşama hakkına kavuştuğu bir dünyanın mücadelesini veriyoruz. Bizler kimsenin dini ile, inancı ile uğraşmıyoruz. Bizler Hz. Ömer’in, Selahattin Eyyübi’nin Kudüs’e yürüdüğü gibi yürüyoruz. Bizler Sultan Fatih’in Bizans’a yürüdüğü gibi yürüyoruz. Hz. Musa’nın kızıl denize yürüdüğü gibi yürüyoruz. Çünkü biz zalimlerin zulmünü ortadan kaldırmak, mazlumları kucaklamak için mücadele ediyoruz. Allah’ın izni ile bu yürüyüşümüz tek mazlum ve mağdur kalmayana kadar devam edecektir” şeklinde konuştu.

Yenikapı’da düzenlenen miting konuşmaların ardından yapılan dualar ile son buldu. Mitinge katılan vatandaşlar mitingin sona ermesinin ardından alandan ayrıldı.

Selim Bayraktar

