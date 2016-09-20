Lezzetleriyle dünyaya yayılan Gaziantep’in yemek kültürü, el sanatları ve kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri 1’inci Uluslararası Gaziantep El Sanatları ve Gaziantep Tanıtım Günleri ile Yenikapı Miting Alanı’nda İstanbullulara tanıtılıyor. Festivalin açılışına CHP Gaziantep milletvekili Akif Ekici, Gaziantep İl ve İlçe Dernekleri Federasyonu Başkanı Hasan Özaygut, Gaziantep İl ve İlçe Dernekleri Federasyonu Onursal Başkanı İnal Aydınoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı. UNESCO’nun dünya gastronomi kentleri listesinde bulunan Gaziantep’in yöresel lezzetleri vatandaşlardan tam not aldı. Tanıtım günleri, Kültür Bakanlığı, Gaziantep İl ve İlçe Dernekleri Federasyonu projesi ile 20-26 Eylül tarihleri arasında Yenikapı’da sürdürülecek.

“Yüz bin göçmen gelecek diye çok değişik feveranlarla çıktı”

Gaziantep’in sadece mutfağıyla değil el sanatları ile de tanıtıldığını dile getiren CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici, “Gaziantep gerçekten farklı bir kent. İnsanımız güler yüzlüdür, misafirperverdir, sevimlidir, insana sevgisi en üst düzeydedir. Bunun örneğini tüm dünyaya da ilan etmiştir. Bir milyon 800 bin nüfusu ile 600 bin Suriyeli’ye ev sahipliği yapmıştır ve hiçbir şikayet etmemiştir. Almanya gibi dünya devi ekonomisi dev olan bir ülke yüz bin göçmen gelecek diye çok değişik feveranlarla çıktı. Ama Gaziantepli 1 milyon 800 bin nüfusu ile 600 bin Suriyeliye ev sahipliği yaptı ve bağrına bastı” şeklinde konuştu.

“UNESCO tarafından yaratıcı şehirler ödülüne layık görüldü”

Gaziantep El Sanatları ve Gaziantep Tanıtım Günleri’nin ilkinin Yenikapı’da başladığını belirten Gaziantep İl ve İlçe Dernekleri Federasyonu Hasan Özaygut, “Gaziantep’in sadece yemeğiyle baklavasıyla ürünleriyle değil el sanatları, yemenisi, bakırı sedefçiliği bütün ürünleri ile Gaziantep’i yaşamak isteyenleri Yenikapı’daki miting alanına 20-26 Eylül arasında bekliyoruz. Gaziantep’in tatları zaten UNESCO tarafından yaratıcı şehirler ödülüne layık görüldü. Bu ödüle layık olmak için bizde elimizden gelen çabayı burada gösterdik. İstanbullu halkımıza Gaziantep’i tanıtmak için herkesi bekliyoruz” dedi.

“İstanbul Gaziantep’e çok turist gönderir”

Gazianteplilerin İstanbul’u çok sevdiğini belirten Gaziantep İl ve İlçe Dernekleri Federasyonu Onursal Başkanı İnal Aydınoğlu, “İstanbul Gaziantep’e çok turist gönderir. Biz bugün Gaziantep’in o eşsiz lezzetlerini tanıtmak, tattırmak ve Gaziantep’in ticareti, sanayisi en önemlisi insanıyla İstanbul’a takdim etmek istiyoruz. Gaziantep mutfağı dünya mutfaklarının çok önemli bir bölümüne temel olan ama o gerçek lezzetin Gaziantep topraklarında yetişmesi ile tadıldığı bir yer” diye konuştu.