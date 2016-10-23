Hergün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Giresun Günleri, üçüncü gününde de hız kesmeden devam ediyor. Giresun yöresel kültürüne özgü her şeyi bulmanın mümkün olduğu etkinliğe siyaset, bürokrasi ve iş dünyasından da katılımlar sürüyor. Kemençe, davul zurna eşliğinde karşılanan misafirler tek tek ilçe ve dernek stantlarını dolaşarak yöre kültürünü yakından tanıma imkanı buluyor. İstanbul’da yaşayan Giresunlular ise memleket özlemini gideriyor.

Giresun Günleri’nin üçüncü gününü değerlendiren Federasyon Başkanı Mehmet Kuğu, "Her yıl Eyüp Feshane’de düzenlediğimiz tanıtım günlerimizi bu defa Yenikapı’ya taşıdık. Çünkü artık Feshane Giresunlulara yetersiz gelmekteydi. Görüyoruz ki Yenikapı’daki Giresunlulara neredeyse yetersiz gelecek kadar her gün tıklım tıklım doluyor. Yanlızca Giresunlular değil, Giresun kültürünü tanımak isteyenleri de misafir ediyoruz. Burada siyaset, bürokrasi ve iş dünyasından bir çoklarına ev sahipliği yaptık. En son etkinliğimizin kapanış törenine ise Giresunlu hemşehrimiz Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’yi bekliyoruz. Sayın Başbakan Yardımcımızın katılmasıyla final yapacağız" dedi.

Yöresel kıyafetlerle etkinliğe katılan Giresunlular ise üzerindeki kıyafetlerin tanıtımını yaptı.

Ahmet Bilge