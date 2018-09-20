Yenikapı'da Trabzon rüzgarı

Trabzon Dernekler Federasyonu tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın katılımıyla Yenikapı etkinlik alanında başladı. Trabzon'a özgü yöresel giysiler, yemekler tanıtıldığı etkinlikte Bakan Turhan, stantları gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Turhan'ın açılışını yaptığı tanıtım günleri 20-23 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilerine açık olacak.

“Yollarımız çok şükür artık eskisi gibi yormuyor”

Trabzon tanıtım günlerinin açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “Trabzonlular olarak bazımız orada doğduk, fakat ülkemizin farklı yerlerinde hayatımızı sürdürüyoruz. Belki 2, 3 nesil önce atası doğmuş, Trabzon'da doğmuş fakat Türkiye'nin farklı yerlerinde büyümüş hemşerilerimiz var. Onları Trabzon'un kültürünü, hayatını, yaşam biçimini tanıtmak için bu faaliyet çok önemli bir görev ifa ediyor. Bursa'daki vatandaşımız buraya 1 saat 30 dakikada çok rahat geliyor. Osmangazi Köprüsü var. Tekirdağ'dan, Kırklareli'nden, Kocaeli'nden geliyor. Yollarımız çok şükür artık eskisi gibi yormuyor. Bizim işimiz yol yapmak, sadece tekerlerin döneceği yolları değil, gönüller

Alper Suat Tutaşı

