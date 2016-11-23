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Yenilenebilir enerji için ICRERA 2016 ile bir araya gelindi

ICRERA 2016-Uluslararası Yenilenebilir Enerji Araştırmaları ve Uygulamaları Konferansı’nın 5. si İngiltere’nin Birmingham şehrinde 20-23 Kasım tarihleri arasında düzenlendi.

Yenilenebilir enerji için ICRERA 2016 ile bir araya gelindi

23 Kasım 2016 11:50

Daha önce Nagasaki, Madrid, Milwakuee ve Palermo'da düzenlenen ICRERA, yenilenebilir enerji alanındaki araştırma, uygulama ve gelişmeleri paylaşmak ve tartışmak için dünyanın dört bir yanından araştırmacıları, mühendisleri, üreticileri ve uygulayıcıları bir araya getiriyor. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nde de Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çolak konferans düzenleme kurulu eş başkanı olarak katılım sağladı.

ICRERA, yenilenebilir enerji alanlarında yapılan araştırma, geliştirme, uygulama, tasarım ve teknolojileri enerji uluslararası topluluğuna önemli sonuçlar halinde sunmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle araştırmacıları, bilim adamlarını, üreticileri, şirketleri, toplulukları, ajansları ve dernekleri, alandaki yeni gelişmelere ayak uydurmaları, sera etkisi, sürdürülebilirlik gibi güncel konulara alternatif enerji çözümleri bulmaları için bir araya getirmek amaçlamaktadır. Ayrıca şu ana kadar ICRERA konferanslarında sunulan tüm makaleler IEEE Xplore ve Thomson Reuters veri tabanlarında yayınlanmıştır.

Bu yıl ICRERA 2016’da da Nişantaşı Üniversitesi’nin öğretim üyelerinden Prof. Dr. İlhami Çolak ve Yrd. Doç. Dr. Korhan Kayışlı’nın bu alandaki çalışmaları da konferansta sunuldu. Düzenlenen konferansa 46 ülkeden yaklaşık 400 araştırmacı katıldı. Birmingham Şehri Belediye Başkanı Mike Robinson ve Kentucky Üniversitesi Öğretim Üyesi Electric Power Components and Systems Dergisi Editörü ve IEEE Fellow Üyesi Prof. Dr. Dan M. Ionel gibi isimler de konferansa iştirak etti.
 

Etiketler: ICRERA 2016, nişantaşı üniversitesi, yenilenebilir enerji


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