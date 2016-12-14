Modalife’ın yenilikçi tavrını en başta Türkiye’de mobilya sektöründe ilk kez yapılan düğün paketleriyle görmek mümkündür. Düğün paketleriyle bu sektörde özellikle yeni evli çiftler için bir ihtiyacı gideren Modalife, evini en baştan ya da yeni baştan dizmek isteyen herkes için kurtarıcı olmuştur. Eşya almak normalde oldukça maliyetli bir işken ve bu sebeple tasarımın şıklığına ya da ürünün kalitesine bakmadan en ucuzu bulmaya çalışan insanlar Modalife ile tanıştıktan sonra hem gerçekten istedikleri hem de ucuz ürünlere kavuşmuşlardır. Modalife’ın paket kampanyaları yalnızca düğün paketleriyle de sınırlı değildir üstelik. Salon paketi ile yemek odası ve oturma grubunu bir araya getiren Modalife, bu iki takımı daha indirimli bir şekilde almanın yolunu sunmaktadır. Modalife ucuzluğu yalnızca kampanyalardan yararlananlar için de geçerli değildir. Ürünleri tek tek almak isteyenler de piyasanın altı fiyatlarla karşılaşacaklardır. Ayrıca bunun dışında Modalife’ta özel indirimler de söz konusu olmaktadır. Bu indirimleri ister internet sitemizden isterseniz de mağazalarımıza gelip oralardan öğrenebilirsiniz.

Modalife, ucuz ürünler sunarken kaliteden de ödün vermez. Bu kaliteyi hem son teknolojinin kullanıldığı fabrikalarında üretim esnasında yüksek tutar hem de tasarımlarında da bu yüksek kaliteyi yansıtır. Sahip olduğu TSE ve ISO 9001 sertifikalarını da bu kalitesi ile birlikte hak etmiştir. Tasarımlarının şıklığını birlikte çalıştığı alanlarında uzman tasarımcılar sayesinde sağlamaktadır. Türkiye’deki müşterilerinin zevklerini dünyadaki trendler ile tamamlayan Modalife tasarımcıları böylelikle yerel olan ile evrensel olanı birleştirmekte ve ortaya hem klasik hem modern hem de klasik ve modernliğin harmanlandığı ürünler çıkarmaktadır. Eğer sizin beğeniniz daha klasik tarzdaysa demodeye kaçmadan oldukça klas bir koltuk grubuna sahip olabilirsiniz ya da beğenileriniz daha sade mobilyalardan yanaysa modern çizgilere sahip bir genç odası sizin olabilir. Hem renk hem doku açısından oldukça zengin olan Modalife ürünleri, aynı zenginliği ürün ve o ürünlerin tasarımları çeşitliliğinde de göstermektedir.

Türkiye’de insanlar eşya satın alırken fiyat ve kalite dışında bir noktada daha kaygılanmaktadırlar: Ürünün kendilerine ne zaman ulaşacağını bilememek! Birçok insan kendi yaşadığından görmüş ya da tanıdığından şahit olmuştur ki mobilyacılık sektöründe hızlı teslimat çok da rastlanan bir durum değildir. Modalife, bu konuda oldukça iddialıdır. Kendi depolama alanlarında yüz binlerce ürünü sizin için hazır bir şekilde bekletmekte olan Modalife, onları 1 gün içerisinde evinize kargolamakta ve bu ücretsiz hizmeti, aynı şekilde yine ücretsiz bir hizmet olan kurulum ile de taçlandırmaktadır. Siz yalnızca hangi köşe takımımodelini beğendiğinize karar verin, gerisini Modalife’a bırakın!

İlandır.