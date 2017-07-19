Yenimahalle'nin anaokulları piknikte

Eğitim-öğretim hayatlarına Yenimahalle Belediyesi anaokullarında başlayan çocuklar, piknikte keyifli dakikalar yaşadı. Belediyenin 5 ayrı anaokulu ve gündüz bakım evindeki minikler, Yakacık Mesire Alanı’nda bir araya geldi. Öğretmenleri ve arkadaşlarıyla piknik yapmanın mutluluğunu yaşayan çocuklar, temiz havanın tadını çıkardı.

Büyükler kadar çocuklar da düşünülerek dizayn edilen Yakacık Mesire Alanı’ndaki oyun parklarında eğlenen minikler, trambolinde de zıplayarak enerjilerini boşalttı. Top oynayan, dans eden minikler eğlenceli yarışmalarla da tatlı bir rekabetin içine girdi. Çuval yarışı, halat çekme, kaşık yarışı yapan minikler, doyasıya eğlendi.

Yakacık’ta unutamayacakları bir gün geçiren çocuklara, Yenimahalle Belediyesi tarafından pide ve ayran dağıtıldı.