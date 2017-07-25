Yenişehir Havaalanı’na ödül

Havalimanında yapılan belge törenine Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Garnizon Komutanı Albay Hakan Cirit, Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Erkut Öneş, İl Müdür Yardımcısı Cevdet Akaç, Yenişehir Havalimanı Müdürü Recep Pak, Yenişehir Havalimanı Emniyet Müdürü Mehmet Elitok ve çok sayıda personel katıldı. Havalimanı Müdürü Recep Pak, engelli vatandaşlar tarafından rahatlıkla ulaşımın sağlanması ve kurumda verilen hizmetlerin engelliler tarafından yardım görmeden alınabilmesi için gerekli düzenlemeler yapıldığını belirterek, “Yapılan düzenlemeler başta engelli vatandaşlar olmak üzere bütün yolcular ve havalimanı personeli tarafından memnuniyetle karşılandı. Bizim için de büyük bir mutluluk oldu. Engelliler kimseye ihtiyaç duymadan limanımızdan istedikleri gibi yararlanabilecekler” dedi.

Konuşmaların ardından erişilebilirlik belgesi takdim edildi.

Harun Sak