Yer altında çalışanlar millî yazılımla takip edilecek

İş Güvenliği ve Sağlığı Genel Müdürlüğü (İSG), madenlerde yaşanan iş kazalarını teknolojik yollarla önlemek için kolları sıvadı. Böylece bu alanda bilişim dönemi başlayacak. Bu kapsamda İSG, Bilişim ve Teknolojileri Akademisi ve İŞKUR koordinatörlüğünde, Millî İşletim ve Açık Kaynak Kod Yazımları Eğitim programı hayat geçirildi. Proje sayesinde İŞKUR'un açmış olduğu yazılım kursunu başarı ile tamamlayanlar, iş kazalarını önlemek için programlar geliştirecek. Kursiyerler, programları geliştirirken milli işletim sistemi Pardus'u kullanacak. İş Güvenliği ve Sağlığı Genel Müdürü Orhan Koç, “Bilişime dayalı çözümler, iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemede büyük önem taşıyor. Özellikle madenlerimizde personel takip sistemi gibi zorunlu yazılım desteği gerekiyor. Biz de maden sektöründe tüm paydaşlarla bir araya gelerek bu durumu teşvik ediyoruz. Bu takip sistemi kapsamında, yerli ve milli üreticilerimiz mevcut. Yeraltında çalışanların anlık konum bilgilerinin sürekli paylaşımı sağlanıyor” dedi.