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Yer altındaki su sızıntısı 13 katlı binanın kaymasına neden oldu

Batman Belde Mahallesi'nde yer altındaki su sızıntısı 13 katlı bir binanın kaymasına neden oldu. Belediye ekipleri bina sakinlerini tahliye ederek binanın giriş kapısını mühürledi.


13 Ekim 2016 14:25

Siirt-Batman çevre yolunun bir bölümündeki su sızıntısı nedeniyle bir binada yaşanan kayma ve çatlaklıklar paniğe yol açtı. Kaymanın yaşandığı binanın kaldırımlarında ve binanın iç duvarlarında çökme meydana geldi. Belediye Fen İşleri ekipleri mahallede çalışma yaparak suyun kaynağını bulmaya çalışırken, binanın belediye tarafından boşaltılması ve mühürlenmesi sonrası çevredeki binalarda da güçlendirme çalışması başlatıldı.

Olay yerinde çalışmaları izleyen Jeoloji Yüksek Mühendisi Ümit Işık, suyun kaynağının tespit edildikten sonra gerekli çalışmaların yapılabileceğini söyledi. Tam olarak nereden geldiği belli olmayan suların bina temeli altındaki malzemeleri oyması sonucu binada hareketlilik oluştuğunu belirten Işık "Bina temeline gelen bu suların kaynağının ne olduğu belediye ekiplerinin yapacağı çalışma sonrasında belli olacaktır. İlerleyen zamanlarda yapılacak mühendislik çalışmaları sonrası buradaki binaların akıbeti belli olacaktır" dedi. 

Mehmet Şükrü Yıldırım 

Etiketler: Batman Belde Mahallesi, Jeoloji Yüksek Mühendisi Ümit Işık


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