Yer: Atatürk Havalimanı... Kıskıvrak yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Ağustos tarihinde Kolombiya'nın başkenti Bogota'dan tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Kolombiya uyruklu C.A.M.S. (21) ve J.O.F.M. (39) isimli 2 erkek yolcuyu şüphe üzerine takibe aldı. Yapılan takibin ardından Kolombiyalı 2 yolcunun bagajında arama yapan polis, 21 yaşındaki C.A.M.S.’nin valizinde kahve ve kuruyemiş paketlerine gizlenmiş 16 kilo 527 gram kokain ele geçirdi.

Valizinde herhangi bir suç unsuruna rastlanmayan J.O.F.M. havalimanından serbest bırakılırken, C.A.M.S. adlı uyuşturucu kuryesi aynı gün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sadık Kahraman