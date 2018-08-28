Diğer
Kategoriler

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.

Yer: Atatürk Havalimanı... Kıskıvrak yakalandı

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, valizinde 16 kilo 527 gram kokain bulunan 2 Kolombiyalı yolcu gözaltına alındı.

Yer: Atatürk Havalimanı... Kıskıvrak yakalandı

28 Ağustos 2018 13:45
Yer: Atatürk Havalimanı... Kıskıvrak yakalandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Ağustos tarihinde Kolombiya'nın başkenti Bogota'dan tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Kolombiya uyruklu C.A.M.S. (21) ve J.O.F.M. (39) isimli 2 erkek yolcuyu şüphe üzerine takibe aldı. Yapılan takibin ardından Kolombiyalı 2 yolcunun bagajında arama yapan polis, 21 yaşındaki C.A.M.S.’nin valizinde kahve ve kuruyemiş paketlerine gizlenmiş 16 kilo 527 gram kokain ele geçirdi. 

Valizinde herhangi bir suç unsuruna rastlanmayan J.O.F.M. havalimanından serbest bırakılırken, C.A.M.S. adlı uyuşturucu kuryesi aynı gün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

Sadık Kahraman

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç