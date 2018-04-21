Yer: İstanbul... İnşaat işçileri canlarını hiçe saydı

İstanbul’da 6 katlı bir binanın dış cephe düzenlemesinde çalışan işçilerin hiçbir tedbir almadan adeta ’Örümcek Adam’ gibi inşaat iskelesinden aşağıya inmesi yürekleri ağızlara getirdi. İşçilerin rahat bir şekilde hızla indiğini gören vatandaşlar şaşkına döndü. İşçilerin hayatlarını hiçe sayarak kontrolsüz bir şekilde demirlerden aşağıya inmesi korkuya neden oldu. İşçiler sağ salim bir şekilde aşağıya inmeyi başarırken korku dolu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.