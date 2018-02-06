Yeraltı şehri gizemini koruyor

Han ilçesinin güneyindeki tepenin kuzey ve doğu yamaçlarında sürdürülen kazılar, yeraltı şehrinin giriş kısmını ortaya çıkarttı. Yüzyıllarca kullanılan bu yeraltı şehri, vatandaşların aklında bir çok soruyu da bırakmaya devam ediyor. 2. derecede sit alanı ilan edilen bölgede yaşayan vatandaşlar, şimdilerde kazının durmasından rahatsızlık duyuyor. Hem tarihi yapının ortaya çıkmasını bekleyen vatandaşlar hem de sit alanında bulunan evlerini yenileyememekten dolayı şikayetçi. Kazı çalışmalarının durmasına tepki gösteren Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, vatandaşın mağdur edildiğini söyledi. Kazıların devam etmesi ile birlikte yeraltı şehrinde bulunan koridorların Yazılıkaya ile bağlantılı olabileceğini anlattı.

"NEDENSE BU ÇALIŞMALAR YAPILMIYOR"

Yeraltı şehrinin halen gizemini koruduğunu ve bir çok tarihi eserin bölgede yer aldığını aktaran Başkan Şanlı, "1991 yılında Fikri Sağlar Kültür Bakanı iken, burada bir kazı çalışması başlamıştı. Yeraltı şehrini ortaya çıkarmak amaçlandı. Çok kısa sürmesine rağmen bu şekliyle bile buralara turistler geliyor. İçeriden ve dışarıdan gelen konukları ağırlıyoruz. Ama devletin bir an önce bunu devlet kazısı haline getirmesi gerekir. Daha çok buralarda materyal bulmak mümkün. Bölgemiz zaten Frigler, Roma ve Bizans dönemlerini yaşayan bir yer. Ama devlet tarafından önem verilmiyor ve sahip çıkılmıyor. Biz sahip çıkılmasını istiyoruz. Bulunduğumuz bölge 2. derece arkeolojik sit alanı ve insanlarımız çivi bile çakamıyor. Burada yaklaşık 100 tane vatandaşımız mağdur. Bu insanlara konut yapıp buraları temizleseler, insanlarımıza daha yardımcı olacaklar. Çünkü vatandaşımız gerçekten mağdur. Bu insanların imdadına devlet yetişmeli diyorum. Söylenenlere göre eğer bu kazı devam etse, buradan Yazılıkaya’ya kadar koridorların olduğunu söyleniyor. Ama ne hikmetse bu çalışmalar yapılmıyor. Sadece Anadolu Üniversitesi’nden bir yardımcı doçent tarafından kazı başkanlığı yapılıyordu, sonradan yarıda kaldı ve bekliyor" dedi.

Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Yaşar Arda