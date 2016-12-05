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Yerel gazete grafikeri evinde ölü bulundu

Antalya’da yerel bir gazetede grafiker olarak çalışan 42 yaşındaki Emel Ay, evinde ölü bulundu.

Yerel gazete grafikeri evinde ölü bulundu

05 Aralık 2016 11:07
Yerel gazete grafikeri evinde ölü bulundu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, saat 09.30’da Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1072 Sokak'taki Çınar Sitesinin A Blok 4’üncü katında meydana geldi. Antalya’da yerel bir gazetede grafiker olarak çalışan Emel Ay, dün gece ailesiyle yaşadığı evinde bilgisayarda çalışmalarına devam etti. Gece geç saatlere kadar odasında bilgisayar başında tasarım yapan Ay, sabah uyanmayınca ailesi merak etti. Odaya giren ailesi Emel Ay’ı koltuğunda kulağında kulaklıkla hareketsiz şekilde buldu. Kızlarından ses alamayan aile hemen durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri bekar olan Emel Ay’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ay’ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 21 yıldır basın sektöründe çalışan Ay’ın uzun süredir şeker hastalığıyla mücadele ettiği ve kesin ölüm nedeninin otopsi sonucu belirleneceği bildirildi. 

İsa Akar-Adem Akalan
ANTALYA 


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