Hatay'ın Antakya ilçesinde günlük yayın yapan Medya Hatay gazetesi tarafından “Dolarını Boz, Oyunu Boz” kampanyası çerçevesinde reklam kampanyası düzenlediklerini belirten gazete sahibi İlyas Bayraktar, "Ekip olarak elimizi taşın altına koymaktan çekinmedik. Medya Hatay ekibi olarak kurumsal 'Dolarını Boz, Oyunu Boz' kampanyasında 500 dolar ve üzeri yabancı kaynaklı para birimlerinin bozdurulup makb

"Birbirimize kenetlenmemiz gereken zamanlardan birini yaşıyoruz" diyen Bayraktar, "Şahsım ve şirket arkadaşlarımız çerçevesinde düşündüğümüz projede ülkemize ve bize destek olacak, kişi ve kurumlara şimdiden teşekkürlerimi sunarım" ifadesini kullandı.

Kampanyanın henüz yeni olmasına rağmen ilgi çektiğini belirten Bayraktar, esnaftan; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla harekete geçmelerini istedi.

Adem Karagöz

HATAY