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Yerel gazeteden dolarını bozdurana bedava reklam

Hatay’da bir yerel gazete, “Dolarını Boz, Oyunu Boz” kampanyası çerçevesinde 500 doları bozduran vatandaşlara bir aylık ücretsiz reklam yayınlıyor.

Yerel gazeteden dolarını bozdurana bedava reklam

06 Aralık 2016 11:46
Yerel gazeteden dolarını bozdurana bedava reklam - Tıkla İzle

Hatay'ın Antakya ilçesinde günlük yayın yapan Medya Hatay gazetesi tarafından “Dolarını Boz, Oyunu Boz” kampanyası çerçevesinde reklam kampanyası düzenlediklerini belirten gazete sahibi İlyas Bayraktar, "Ekip olarak elimizi taşın altına koymaktan çekinmedik. Medya Hatay ekibi olarak kurumsal 'Dolarını Boz, Oyunu Boz' kampanyasında 500 dolar ve üzeri yabancı kaynaklı para birimlerinin bozdurulup makb

"Birbirimize kenetlenmemiz gereken zamanlardan birini yaşıyoruz" diyen Bayraktar, "Şahsım ve şirket arkadaşlarımız çerçevesinde düşündüğümüz projede ülkemize ve bize destek olacak, kişi ve kurumlara şimdiden teşekkürlerimi sunarım" ifadesini kullandı.

Kampanyanın henüz yeni olmasına rağmen ilgi çektiğini belirten Bayraktar, esnaftan; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla harekete geçmelerini istedi. 

Adem Karagöz
HATAY


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