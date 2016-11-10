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Yerel sanatçı ölü bulundu

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde düğünlerde şarkı söyleyen yerel sanatçı Fevzi Bayat ölü bulundu.

Yerel sanatçı ölü bulundu

10 Kasım 2016 18:01

Düğünlerde Kürtçe şarkı söyleyen yerel sanatçı Fevzi Bayat’tan 2 günden bu yanadır haber alınamıyordu. Sabah saatlerinde polise gelen bir ihbar üzerine Sanayi Mahallesine giden polis ekipleri, bir aracın içinde Bayat’ın cenazesini buldu. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, olay yerinde inceleme yaptı. Savcılık incelemesinin ardından Bayat’ın cenazesi Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Fevzi Bayat’ın evinde 2 PKK’lı polisle girdiği çatışmada öldürülmüş, bunun üzerine akrabalarıyla birlikte gözaltına alınan Bayat ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. 

Bülent İba

Etiketler: ağrı, ölü bulunma, yerel sanatçı


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