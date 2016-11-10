Düğünlerde Kürtçe şarkı söyleyen yerel sanatçı Fevzi Bayat’tan 2 günden bu yanadır haber alınamıyordu. Sabah saatlerinde polise gelen bir ihbar üzerine Sanayi Mahallesine giden polis ekipleri, bir aracın içinde Bayat’ın cenazesini buldu. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, olay yerinde inceleme yaptı. Savcılık incelemesinin ardından Bayat’ın cenazesi Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Fevzi Bayat’ın evinde 2 PKK’lı polisle girdiği çatışmada öldürülmüş, bunun üzerine akrabalarıyla birlikte gözaltına alınan Bayat ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Bülent İba