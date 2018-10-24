Yerel seçimde ittifak yok

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dün grup toplantısında yaptığı ittifak açıklamasıyla ilgili “Gördük ki MHP farklı bir tercih yaptı. Madem ‘Biz yolumuza' diyorlar, biz de ‘Herkes kendi yoluna' deriz” dedi. “MHP ile son dönemde af, erken emeklilik, Danıştay'ın kararı gibi kimi hususlarda farklı düşündüğümüz görülüyor” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: Af meselesini bütün boyutlarıyla masaya yatırdık. Karşımıza çıkan manzara teklif edilen tarzda bir düzenlemenin, milletimizin vicdanını rahatsız edecek neticelere yol açacağını gösterdi. Biz devlet olarak uyuşturucu baronlarıyla da torbacılarla da mücadele ettik. Şu anda 50 binin üzerinde cezaevlerinde sadece uyuşturucu mahkûmu var. Bunlara kader mahkûmu diyebilir miyiz? Efendim işte ‘aldatılmış'. Ne demek aldatılmış? Öbür tarafta can alan katillere mi ‘kader mahkûmu' diyeceğiz? Elbette herkesin siyasi tercihlerine saygı duyarız fakat meselenin büyük Türkiye hedefimize zarar verecek boyuta ulaşmasına gönlümüz razı gelmez. Artık bu tür meselelerdeki görüş farklılıklarımızın Cumhur İttifakı'na gölge düşürmesine fırsat vermemeliyiz. Biz, bu ittifakın ruhuna zarar verecek hiçbir işin içinde olmadık. Gördük ki MHP kendisi için çok farklı bir tercih yaptı. Saygı duyarız. Söyleyeceğimiz tek şey, yerel seçimlerde mademki ‘Biz yolumuza' diyorlar, biz de ‘Herkes kendi yoluna' deriz...”

LEKE GELSİN İSTEMEYİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısının ardından gazetecilerin “Cumhur İttifakı bitti mi?” sorusu üzerine “Cumhur İttifakı noktasında bizim bir sıkıntımız var mı? Yok. Dolayısıyla MHP yerel seçimlerde kendi adaylarıyla devam edecek biz de aynı şekilde kendi adaylarımızla yerel seçimlerde meydanlarda olacağız. Ama biz Cumhur İttifakı'nın devamından yanayız. Cumhur İttifakı'na herhangi bir leke gelsin asla istemeyiz. Çünkü ‘cumhurun ittifakı' demek milletimizin aynı değerlere inanan ittifakı demektir” dedi. Bahçeli ile yakın zamanda bir görüşmesinin olup olmayacağı sorusuna ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda gündemde olmadığını ancak görüşmenin olmaması için bir sebebin bulunmadığını bildirdi.

EN ETKİLİ ANDIMIZ İSTİKLAL MARŞIMIZ

Öğrenci andıyla ilgili Danıştay'ın kararına değinen Erdoğan, “Bize göre milletimizin en büyük ve en etkili andı İstiklal Marşımızdır. İstiklal Marşımız dışında bir ant tanımıyoruz, tanımayacağız. Türküm ben. Ama şunu söyleyeyim, Türkçü değilim. O başka bir şey bu başka bir şey. Irkçılık bizim dinimizde yasaklanmıştır, yok. Sizin Türkçülük yapma hakkınız var ama öbür tarafta Kürt vatandaşımın Kürtçülük yapma hakkı doğar. Sembolik unsurlarımızın hepimizi kucaklaması gerekir” dedi.

Emeklilikte yaşa takılanlar meselesinde de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Karşımıza ülkenin kaldıramayacağı benzer bir yükün fotoğrafı çıkıyor. Hiç şüphesiz bu konulardaki kararı, Meclisimiz ve milletvekillerimiz verecektir” dedi.

ARKADAŞIMI FEDA ETMEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Bekir Bozdağ'ın açıklamalarına yönelik yaptığı değerlendirmelere ilişkin, “Bakanımıza yönelik bu tehdidi ve hakareti bir genel başkana yakıştıramadım. Bu çok çok üzücüydü. Buna yol arkadaşımı feda edemem. Bu yol arkadaşımın ırkçılıkla alakası yok. Kökeni Kürt olabilir ama kendisi bu millete hizmet etmenin aşkını yaşamış olan arkadaşımızdır. Hiçbir arkadaşımızın işini yaptığı için hakarete uğramasına, tehdit edilmesine göz yumamayız. Esasen bizim ne Türk'le, ne Türklükle, ne de söz konusu metindeki ifadelerle bir sıkıntımız yok” açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri üzerine Bekir Bozdağ duygulandı ve gözleri doldu.

BAHÇELİ: HER BÖLGEDEN ADAY ÇIKARACAĞIZ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlerde ittifak beklentisinin kalmadığını söyledi. Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Bahçeli, özetle şöyle konuştu:

MHP olarak bundan böyle kendi göbek bağımızı kendimiz kesmeye hazırız, kararlıyız. AK Parti içinde ittifak çabalarını dinamitlemek için sürekli faaliyet içinde olanlar sevinç taklaları atabilirler, heyetler görüştü görüşmedi, oldu olmadı, yasal zemin vardı yoktu tartışmalarına son vermenin vakti gelmiştir. Bu kronikleşmiş süreci uzatmanın anlamı ve alemi yoktur. Parti olarak Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik herhangi bir ittifak beklentimiz, ittifak arayışımız, ittifak niyetimiz geldiğimiz bu aşamada artık kalmamıştır. İşin tadı kaçtığından zoraki görüşmelerle bir yere varmanın imkânı olmayacaktır. Oyalanmaya, milleti aldatmaya, sabırları sınamaya, umutlarla oynamaya lüzum da yoktur. 20 Ekim 2018'de yaptığımız İl Başkanları toplantımızda aldığımız kararlar gereğince kendi yolumuzu sadece kendimiz çizeceğiz. 31 Mart 2019 Mahallî İdareler Seçimlerine kendi adaylarımızla, kendi amblemizle katılıp, Türkiye'nin her seçim bölgesinde demokratik mücadelemizi Allah'ın izniyle yapacağız. Devlet Bahçeli, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayarak “Cumhur İttifakı devam ediyor, yerelde ittifak yok. İstanbul'da da aday çıkaracağız” dedi.

NE DEDİĞİMİZİ ANLAMIYORLAR

Af konusuna değinen Devlet Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü: Kanun teklifimizi sadece cezaevleri boşalsın diye vermedik. Fakat cezaevlerindeki karanlık manzarayı da gözden uzak tutmadık. Bizim cezaevlerini boşaltmak için böylesi bir teklifi yaptığımızı dile getirenler ya ne dediğimizi anlamıyorlar ya da safa yatıp havayı bulandırmak, keçeyi suya atmakla oyalanıyorlar.