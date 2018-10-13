Yerel seçimlere iki koldan nabız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimler için farklı kanallardan çalışma yürütüyor. Mevcut başkanların performansından vatandaşla ilişkilerine kadar her alanda, hazırlanan raporları incelemeye alan Erdoğan, özellikle muhalefetin elindeki belediyeler için Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde oluşturduğu bir ekiple çalışma yapıyor. Erdoğan, 24 Haziran milletvekili seçiminde, sıkışık takvim nedeniyle listelerin hazırlanması sırasında bazı hatalar yapıldığını dile getirmişti. Mahallî seçimler için aynı olumsuz durumun ortaya çıkmaması için, farklı kanallardan çalışma yaptıran Erdoğan'ın, Külliye'de kurduğu bir ekip ile de özellikle Doğu ve Güneydoğu ile muhalefetin elinde bulunan belediyeler için çok yönlü bir çalışma yaptırdığı öğrenildi. Erdoğan, bu illerde inceleme yapmak için heyetler görevlendirdi. Bu heyetler illerdeki genel tabloyu ortaya koyacak. Yerel seçimlerde, partinin üzerinde oy alma potansiyeli olan isimler belirlenecek.

DENEKLE TELEFON ANKETİ

Öte yandan; AK Parti Genel Merkez yönetimi de klasik kamuoyu yoklamalarının yanı sıra, anket şirketlerinden bağımsız olarak oluşturulan bir ekip aracılığı ile vatandaşın nabzını tutmaya başladı. Türkiye genelinde 200 bin denekle anket yapan parti yönetimi, ortaya çıkacak sonuçların, aday tespitlerinde önemli rol oylanacağını değerlendiriyor. AK Parti kaynakları “Özellikle yerel seçimlerdeki adaylar konusunda anket şirketlerinin manipülasyonlara açık olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bir ilçede anket yapıldığında, anında duyuluyor. Adaylar veya mevcut başkanlar kendi istedikleri sonucu çıkarmak için çoğu zaman anketörleri yanıltıyorlar. Bu nedenle, gerçekçi sonuç almakta zorlandığımız yerler oluyor. Farklı yöntemlerle, sonuç almaya çalışıyoruz” görüşünü dile getirdi.

Dargınlık ve küskünlüğe yer yok

AK Parti'nin, hafta sonu Kızılcahamam'daki kampında yerel seçimlerde izlenecek strateji, kampanyanın nasıl yürütüleceği ve adaylarda aranan özellikler konusunda milletvekillerine bilgi verilmişti. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti'nin her zaman ‘değişimden' yana olduğunu, bu kapsamda yerel seçimlerde de değişime gidileceğine vurgu yaptı. Özhaseki, aday gösterilmeyecek başkanların ‘hukukunu' koruyarak, seçimlerde küskünlük veya dargınlığa yol açılmayacağını anlattı.

Türkiye Gazetesi