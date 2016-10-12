İller Bankası yerel yönetimlerin ihtiyaçlarını karşılayacak, şehir yaşamının modernleşmesi ve kolaylaşması için yaptığı yatırımları artırarak sürdürüyor. 2016 yılının ilk sekiz ayında 6 milyar lira kredi ve 500 milyon liradan fazla hibe kaynak dağıtan İller Bankası kısa sürede de Türkiye genelinde 150 adet işi bitirdi.

Altyapı, üstyapı ve şehircilikte yaptığı yatırımlarla yerel yönetimlerin en büyük destekçilerinden olan İlbank, Doğu ve Güneydoğu illeri için de kolları sıvadı. Terör saldırıları ile alt ve üstyapıları ciddi hasar gören ve kullanılamaz hale gelen Hakkari’nin Yüksekova, Şırnak’ın Silopi, Cizre, İdil ve merkez ilçelerine yaklaşık 8 milyon lira kaynak aktardı. Bölgeye aktarılan bütçe ile içme suyu ve kanalizasyon onarımları yapılacak.

500 Milyon liralık ulaşım kredisi

İller Bankası ve İslam Kalınma Bankası, yerel yönetimlerin kent içi ulaşım projelerinin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında 150 milyon Avroluk kredi anlaşması imzaladı. Konuyla ilgili kısa bir değerlendirme yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki "Yerel yönetimlerin fiziki hizmetleri gerçekleştirmelerinde, şehir hayatının konforlaşması ve sürdürülebilir bir şehircilik anlayışının hayata geçirilmesinde İlbank hayati bir öneme sahip. İller Bankasının yerel yönetimlere sağlamış olduğu kredi ve hibeler sayesinde bugün pek çok şehrimizin alt ve üstyapı sorunları çözülmüştür. Şehirlerin modern ve kimlikli bir görünüme kavuşması, yapısal standartlarının yükseltilmesi gibi hizmetlerin artırılmasında İller Bankamız daha önce olduğu gibi bugün de finansal, teknik ve proje desteklerini artırarak sürdürecektir" dedi.