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Yerin 600 metre altında duygusal buluşma

Çayeli Bakır İşletmeleri’ne gelen madenci eşleri, yerin yaklaşık 600 metre altında çalışan madenci kocalarına sürpriz bir ziyarette bulundu.

Yerin 600 metre altında duygusal buluşma

11 Ekim 2016 15:41
Yerin 600 metre altında duygusal buluşma - Tıkla İzle

Türkiye’nin en büyük metal madeni olan Çayeli Bakır İşletmeleri, yerin 600 metre altında madenciler ile eşlerini bir araya getirdi. Yerin 600 metre altına inen 4 bayan çalışmakta olan eşlerini büyük bir sürpriz yaptı. Hiç beklemedikleri bir anda eşlerini karşılarında gören madenciler yaşadıkları şaşkınlığın ardından eşlerine sarılarak duydukları mutluluğu yansıttılar.

İLK KEZ MADENE GİRDİLER

Dilek Çakır, Sevim Çepni, Selma Öztürk ve Fatma Meral isimli madenci eşleri, Çayeli Bakır İşletmeleri tarafından organize edilen tur ile kocalarına büyük bir sürpriz yapan bayanlar aynı zamanda hayatlarında da ilk kez madene girmiş oldular. İlk olarak madenci eşlerine işletmede uyulması gereken güvenlik kuralları ve maden hakkında bir sunum yapıldı. Ardından eşler, aynen eşleri gibi tulumlarını giyip, kasklarını takıp gerekli güvenlik gereçlerini taktıktan sonra yerin 600 metre altına indiler.

MADENCİLERİN BÜYÜK MUTLULUĞU

Yer altında çalıştıkları sırada bir anda eşlerini karşılarında gören madenciler ilk önce şaşkınlık yaşadı. Ardından ise yaşadıkları mutluluğu eşlerine sarılarak gösteren madenciler, çalışma ortamlarını gören eşlerinin artık kendilerini daha iyi anlayabileceğini belirttiler. İlk kez eşlerinin çalışma sahasına giren bayanlar ise, “Burada kafamızda canlandırdığımız madenlerden çok farklı. Son derece modern bir ortam ile karşılaştık. Buranın çok güvenli olduğu hep söylenir. Ancak yinede içimizde hep bir korku vardı. Kendi gözlerimiz ile görerek biraz daha rahatladık” dediler.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK VE EN GÜVENİLİR MADENİ

Yıllık 1.2 milyon ton bakın ve çinko işleme kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük metal madeni olan Çayeli Bakır İşletmeleri iş güvenliğine verdiği önem ve yaptığı yatırımlar ile Türkiye’nin en güvenilir madeni kabul ediliyor.

1983 yılında kurulan, 1994 yılında faaliyete başlayan maden Kanadalı First Quantum firması tarafından işletiliyor. 600 metre derinliğinde ve 6.5 kilo metre uzunluğundaki madende 550 milyon TL değerinde 11 adet yaşam odası bulunuyor. Tüm çalışanların bulundukları noktalar üzerlerinde personel takip sistemi ile takip ediliyor. Madenden cevherin çıkartıldığı 20 ton’un üzerindeki dev makineler operatörler tarafından uzaktan kumandalar ile yönlendiriliyor. Personelin çökme riski bulunan alanlara girmesi kesinlikle yasak. Tesislerde 1.5 metrenin üzerindeki yüksekliklere güvelik kemerleri ve çelik bağlantı sistemleri olmadan çıkmak yasak.

Etiketler: Çayeli Bakır İşletmeleri


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