AK Parti ilçe Başkanı Adnan Kamıl,Yenişehir tarihinin en geniş çaplı alt yapı yatırımlarının kendileri döneminde yapıldığını ifade ederek, “Bugüne kadar yaptığımız 50 milyon liraya mal olan atık su arıtma tesisi, 61 köy ve ilçe merkezinde yapılan kanalizasyon hatları, içme suyu hatları ve bunların üst yapıdaki asfaltlama çalışmaları ile birlikte yerin altına 100 milyon liralık bir yatırım yaptık. Eğer bu harcanan paraları alt yapıya değil de üst yapıya harcasaydık, bugün ilçemiz parmakla gösterilen yerleşim birimlerinden biri olurdu. Ama bizler halkımızın rahatı ve sağlığı için önce alt yapı dedik. Çünkü ilçemizin alt yapısı bundan 60-70 yıl önce yapılmıştı ve artık insan sağlığını riske atıyordu” dedi.

Yenişehir’in sağlıklı bir altyapıya kavuştuğunu belirten Adnan Kamıl, “Günlük 10 bin metreküp arıtma kapasiteli ileri biyolojik atık su arıtma tesisi ile 102 kilometrelik kanalizasyon hattı ve yapılan diğer alt yapı çalışmalarımız var. Bu çalışmalar esnasında çevreye verdiğimiz rahatsızlıklardan ötürü halkımızdan bir kez daha özür diliyoruz” diye konuştu.

Fatih Ak