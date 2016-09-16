Diğer
Kategoriler

Yerin altına 100 milyonluk yatırım

Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı 61 köy ve 10 mahallede alt yapı çalışmaları için bugüne kadar 100 milyon lira harcandığı bildirildi.

Yerin altına 100 milyonluk yatırım

16 Eylül 2016 11:56

AK Parti ilçe Başkanı Adnan Kamıl,Yenişehir tarihinin en geniş çaplı alt yapı yatırımlarının kendileri döneminde yapıldığını ifade ederek, “Bugüne kadar yaptığımız 50 milyon liraya mal olan atık su arıtma tesisi, 61 köy ve ilçe merkezinde yapılan kanalizasyon hatları, içme suyu hatları ve bunların üst yapıdaki asfaltlama çalışmaları ile birlikte yerin altına 100 milyon liralık bir yatırım yaptık. Eğer bu harcanan paraları alt yapıya değil de üst yapıya harcasaydık, bugün ilçemiz parmakla gösterilen yerleşim birimlerinden biri olurdu. Ama bizler halkımızın rahatı ve sağlığı için önce alt yapı dedik. Çünkü ilçemizin alt yapısı bundan 60-70 yıl önce yapılmıştı ve artık insan sağlığını riske atıyordu” dedi.

Yenişehir’in sağlıklı bir altyapıya kavuştuğunu belirten Adnan Kamıl, “Günlük 10 bin metreküp arıtma kapasiteli ileri biyolojik atık su arıtma tesisi ile 102 kilometrelik kanalizasyon hattı ve yapılan diğer alt yapı çalışmalarımız var. Bu çalışmalar esnasında çevreye verdiğimiz rahatsızlıklardan ötürü halkımızdan bir kez daha özür diliyoruz” diye konuştu. 

Fatih Ak


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını \%15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!