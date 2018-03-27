Yerli 3 boyutlu yazıcı Zaxe, Dubai’den yurtdışına açılıyor

Türkiye’nin yerli 3 boyutlu yazıcı üreticilerinden Zaxe, yurtdışına satış hedefi doğrultusunda Dubai’de satış ofisini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yapılan açıklamada; Ar- Ge faaliyetlerine katkı sağlayacak X3 ve X3 Plus adını verdikleri iki yeni modeli geliştirecek şirket, bu modelleri Eylül ayında Türkiye ve dünyadaki 3 boyutlu yazıcı pazarına sürecek.

"Büyük bir hızla hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda ilerliyoruz"

3 boyutlu yazıcı pazarının daha çok yeni bir pazar olduğunu ve 5 yıl içerisinde ivme kazanacağını belirten Zaxe Genel Müdürü Koray Kurhan, 3 boyutlu yazıcı pazarında yüzde 90 gibi yüksek bir yerlilik oranıyla iddialı bir üretici olan Zaxe’nin açılacak satış ofisiyle Dubai’den yurtdışına açılacağını söyledi.

İki yeni model hazırlığında olduklarını belirten Kurhan, ilk çeyrekte pazardaki performanslarını da değerlendirdi. Kurhan, "2018’de Türkiye 3 boyutlu yazıcı pazarının en az yüzde 70 büyüyeceğini düşünüp, kendimiz için ise bu hedefi yüzde 150 olarak büyüme olarak belirlemiştik. Hedef sektörlerimizi ise başta eğitim olmak üzere sanayi, mühendislik ve sağlık alanları oluşturuyor. 2018’in ilk 3 ayında büyük bir hızla hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda ilerliyoruz. 2018’in ilk 3 ayında geçen yıla oranla yüzde 100 civarında bir büyümeyi şimdiden yakalamış bulunuyoruz" dedi.