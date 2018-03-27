Diğer
Kategoriler

Yerli 3 boyutlu yazıcı Zaxe, Dubai’den yurtdışına açılıyor

Yerli 3 boyutlu yazıcı üreticisi Zaxe, yurtdışına satış hedefi doğrultusunda Dubai’de satış ofisini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Şirket, X3 ve X3 Plus adını verdikleri iki yeni modeli geliştirerek Eylül ayında Türkiye’de ve dünyada kullanıcıların beğenisine sunmayı da hedefliyor.

Yerli 3 boyutlu yazıcı Zaxe, Dubaiden yurtdışına açılıyor

27 Mart 2018 13:36

Türkiye’nin yerli 3 boyutlu yazıcı üreticilerinden Zaxe, yurtdışına satış hedefi doğrultusunda Dubai’de satış ofisini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yapılan açıklamada; Ar- Ge faaliyetlerine katkı sağlayacak X3 ve X3 Plus adını verdikleri iki yeni modeli geliştirecek şirket, bu modelleri Eylül ayında Türkiye ve dünyadaki 3 boyutlu yazıcı pazarına sürecek.

"Büyük bir hızla hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda ilerliyoruz"

3 boyutlu yazıcı pazarının daha çok yeni bir pazar olduğunu ve 5 yıl içerisinde ivme kazanacağını belirten Zaxe Genel Müdürü Koray Kurhan, 3 boyutlu yazıcı pazarında yüzde 90 gibi yüksek bir yerlilik oranıyla iddialı bir üretici olan Zaxe’nin açılacak satış ofisiyle Dubai’den yurtdışına açılacağını söyledi.

İki yeni model hazırlığında olduklarını belirten Kurhan, ilk çeyrekte pazardaki performanslarını da değerlendirdi. Kurhan, "2018’de Türkiye 3 boyutlu yazıcı pazarının en az yüzde 70 büyüyeceğini düşünüp, kendimiz için ise bu hedefi yüzde 150 olarak büyüme olarak belirlemiştik. Hedef sektörlerimizi ise başta eğitim olmak üzere sanayi, mühendislik ve sağlık alanları oluşturuyor. 2018’in ilk 3 ayında büyük bir hızla hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda ilerliyoruz. 2018’in ilk 3 ayında geçen yıla oranla yüzde 100 civarında bir büyümeyi şimdiden yakalamış bulunuyoruz" dedi.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç