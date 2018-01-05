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Yerli 3D markası Zaxe, CES 2018'e katılacak

Türkiye'nin yerli ve milli 3 boyutlu yazıcı üreticilerinden Zaxe, ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektronik fuarlarından CES 2018'de katılacak. Şirket, fuarda X1 Plus ürününün dünya tanıtımını yaparak ilk kez teknoloji severlerin beğenisine sunacak.

Yerli 3D markası Zaxe, CES 2018e katılacak

05 Ocak 2018 14:22

Türkiye'nin yerli ve milli 3 boyutlu yazıcı üreticilerinden Zaxe, dünyanın en büyük tüketici elektronik fuarlarından CES (Consumer Electronics Show) 2018'de yeni ürünü X1 Plus'ı ilk gez tanıtacak. X1 modeli ile başta eğitim ve sağlık olmak üzere pek çok alanda çok sayıda kullanıcıya ulaşmayı başaran ve binin üzerinde satış gerçekleştiren şirket, yeni modeli ile profesyonellere hitap etmeyi amaçlıyor.

9-12 Ocak tarihleri arasında Las Vegas'ta gerçekleştirilecek fuarda X1 ve X1 Plus cihazlarını teknoloji severlerle buluşturacak olan şirket, etkinlikte ayrıca 'CES 3D Printing' salonundan canlı bağlantı da gerçekleştirecek.

Zaxe X1 Plus profesyoneller için geliştirildi

Yapılan açıklamada, daha önce 3D baskı yapan X1 modelini kullanıcılara sunan Türk teknoloji şirketi, dünya tanıtımını bu fuar kapsamında ilk kez yapacağı yeni 3D yazıcısı olan X1 Plus ise fuarda tanıtacak. Profesyoneller için Türkiye'de üretilen ve geliştirilen X1 Plus, geniş baskı hacmi, uzaktan ağ bağlantılarıyla kontrol edilebilirliği, sessiz yapısıyla yüksek kaliteli baskılar sunuyor. 

 

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