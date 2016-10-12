Top Model of Cyprus yarışmasına; KKTC, Türkiye, İngiltere, Fransa, Almanya, Macaristan, Letonya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, İrlanda, Polonya, Litvanya, Estonya, İsveç, Gürcistan, Finlandiya, Romanya ve Rusya’dan katılan modeller ülkelerini temsil edecek. 20 yaşında foto modellik kariyerine başlayan Gökçe Eygi yarışmanın favorileri arasında gösteriliyor. Bu sabah Türkiye'yi yarışmada temsil edeceği açıklanan Gökçe Eygi'nin memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan babası Yüksel Eygi'nin, bir dükkanda tostçu ustası olarak çalıştığı ortaya çıktı.

Eygi’nin öz geçmişi

13 Eylül 1990’da Nazilli’de dünyaya gelen Eygi, orta öğrenimini Beşeylül Okulu’nda, lise eğitimini Atatürk Lisesi’nde tamamladı. Başarılı foto model Uludağ Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu. 20 yaşında mesleğe adım atan Eygi 6 yıldır foto modellik yapıyor.

Veysel Karahan

AYDIN