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Yerli Adriana Lima'nın babası Aydınlı tostçu çıktı

Brezilyalı ünlü top model Adriana Lima’ya benzerliği ile dikkatleri çeken Gökçe Eygi'nin, Kıbrıs’ta düzenlenecek International Top Model of Cyprus Yarışması’nda Türkiye’yi temsil edeceğinin açıklanmasının ardından Türk güzelin Aydın'da yaşayan babasının tost ustası olduğu ortaya çıktı.

Yerli Adriana Limanın babası Aydınlı tostçu çıktı

12 Ekim 2016 17:16

Top Model of Cyprus yarışmasına; KKTC, Türkiye, İngiltere, Fransa, Almanya, Macaristan, Letonya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, İrlanda, Polonya, Litvanya, Estonya, İsveç, Gürcistan, Finlandiya, Romanya ve Rusya’dan katılan modeller ülkelerini temsil edecek. 20 yaşında foto modellik kariyerine başlayan Gökçe Eygi yarışmanın favorileri arasında gösteriliyor. Bu sabah Türkiye'yi yarışmada temsil edeceği açıklanan Gökçe Eygi'nin memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan babası Yüksel Eygi'nin, bir dükkanda tostçu ustası olarak çalıştığı ortaya çıktı.

Eygi’nin öz geçmişi

13 Eylül 1990’da Nazilli’de dünyaya gelen Eygi, orta öğrenimini Beşeylül Okulu’nda, lise eğitimini Atatürk Lisesi’nde tamamladı. Başarılı foto model Uludağ Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu. 20 yaşında mesleğe adım atan Eygi 6 yıldır foto modellik yapıyor.

Veysel Karahan
AYDIN 


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