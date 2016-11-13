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Yerli Donald Trump sosyal medyayı salladı

ABD Başkanı seçilen Donald Trump'a benzerliği ile dikkat çeken Giresun'un Görele ilçesi Köprübaşı eski belde belediye başkanı Abdullah Topçu, sosyal medyada dün günün konusu oldu.

Yerli Donald Trump sosyal medyayı salladı

13 Kasım 2016 09:33

Birçok sosyal medya kullanıcısı Topçu’nun bu benzerliğini esprili hale getirirken bazı sosyal medya kullanıcıları ise bu durumu eleştirdi.

İşte o yerli Trump esprilerinden bazıları:

"-Adanalı Ronaldo ve Sivaslı Cindy'den sonra bir de Giresunlu Trump'ımız oldu! Yan sanayide tek rakibimiz Çin :-))
- Giresunlu Trump, bu Amerikalılar çıldırmış yakın koruma bulundur yanında. Yanlışlıkla seni asarlar.
-Nasıl bir ülkeysek her ünlünün yan sanayisi mevcut. Şimdide Giresunlu Trump karşımızda.
- ABD başkanı #Trump'ın Giresunlu versiyonu Abdullah Topçu
Trump'ın Giresunlu iş adamına 64 bin dolar borcu varmış, bu adam Giresunlular'dan ne istiyor :)
- Giresunlu Trump" ABD’nin başına geçse yapacağı ilk şey herhalde fındığın üzerindeki tüm vergileri kaldırmak olurdu. 

Resul Yanbul


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