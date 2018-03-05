Diğer
Kategoriler

Yerli hamsi tezgaha pahalı düştü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Su Ürünleri Hali'nde bir süredir adeta bağımsızlığını ilan eden uskumru yerini yerli hamsiye devretti, ama restoranların ve vatandaşların hamsiye olan talebi fazla olunca kilosu 30 TL'ye yükseldi.

Yerli hamsi tezgaha pahalı düştü

05 Mart 2018 12:27

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'nde yerli hamsi tezgaha düştü. Bir süredir hava muhalefeti sebebiyle avlanmaya çıkamayan ve Ege'den gelen balıkla tezgahlarını süslemeye çalışan Bandırmalı balıkçılar yerli hamsinin gelişi ile sevindi, ama tezgahların boşluğundan yararlanan hamsi yoğun talebi görünce fiyat artışının kurbanı oldu. 

Bandırma Balık Hali'nde esnaflık yapan Cem Tecimen, "İklimlerin düzelmesi ve havaların soğuması ile birlikte yerli hamsi tekrar kendini göstermeye başladı. Fakat restoranların ve vatandaşlarımızın hamsiye karşı talebi yüksek olduğu için hamsi fiyatı halen düşüşe geçmedi. Şu anda 30 liraya satıyoruz kilosunu. Fırtına olmadığı ve hava böyle soğuk devam ettiği sürece hamsi 10-15 liraya düşer ve halkımız ucuz balık yer" dedi. 

Tecimen, Bandırma Balık Hali'nde bugün itibariyle istavritin 10 TL'ye, çinekopun 25 TL'ye satıldığını ifade etti.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç