Yerli hamsi tezgaha pahalı düştü

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'nde yerli hamsi tezgaha düştü. Bir süredir hava muhalefeti sebebiyle avlanmaya çıkamayan ve Ege'den gelen balıkla tezgahlarını süslemeye çalışan Bandırmalı balıkçılar yerli hamsinin gelişi ile sevindi, ama tezgahların boşluğundan yararlanan hamsi yoğun talebi görünce fiyat artışının kurbanı oldu.

Bandırma Balık Hali'nde esnaflık yapan Cem Tecimen, "İklimlerin düzelmesi ve havaların soğuması ile birlikte yerli hamsi tekrar kendini göstermeye başladı. Fakat restoranların ve vatandaşlarımızın hamsiye karşı talebi yüksek olduğu için hamsi fiyatı halen düşüşe geçmedi. Şu anda 30 liraya satıyoruz kilosunu. Fırtına olmadığı ve hava böyle soğuk devam ettiği sürece hamsi 10-15 liraya düşer ve halkımız ucuz balık yer" dedi.

Tecimen, Bandırma Balık Hali'nde bugün itibariyle istavritin 10 TL'ye, çinekopun 25 TL'ye satıldığını ifade etti.