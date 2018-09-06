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Yerli helikopterin ilk uçuşu gerçekleştirildi

Genel maksat helikopter ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilen yerli T625 helikopter, motor çalıştırma ve yer testlerini başarıyla geçtikten sonra bugün ilk kez havalandı.

Yerli helikopterin ilk uçuşu gerçekleştirildi

06 Eylül 2018 09:40
Yerli helikopterin ilk uçuşu gerçekleştirildi - Tıkla İzle

Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından geliştirilen yerli T625 helikopter, dün motor çalıştırma ve yer testlerini başarıyla geçti. T625 bugün ise ilk defa havalanarak gözyüzüne çıktı. O anlar ise anbean kameralara yansıdı. Yerli helikopterin elektronik sistemleri, gövde ve iniş takımı gibi parçalarının tamamı tusaş’ta üretiliyor.Helikopter, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma, kıyı ötesi taşıma gibi birçok görevde kullanılabilecek.T625 genel maksat helikopteri en zorlu iklim ve coğrafyalarda uçabilecek şekilde tasarlandı. 

 

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