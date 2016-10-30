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Yerli kamyon 'gizli el'e takıldı

Erzincan’a 800 milyon TL’lik yatırımla ‘yerli kamyon’ fabrikası kurmak için yola çıkan Ar Karsa AŞ, 15 Temmuz öncesi karşılaştıklarıengellemeler sebebiyle projeyi rafa kaldırdı

Yerli kamyon gizli ele takıldı

30 Ekim 2016 09:36

Otomotiv sektöründe dizayn, montaj ve yazılım konularında faaliyet gösteren Ar Karsa AŞ’nin 2013 yılında start verdiği yerli kamyon projesi, 15 Temmuz öncesi bürokrasi ve tedarik zincirinde yaşanan direnç sebebiyle sekteye uğradı. Devletten yeterli desteği göremeyen şirket; üretimini Bulgaristan’a kaydırırken, Çekya merkezli Tatra markasının da Türkiye’ye distribütörlüğünü yapmaya başladı. Merkezi İSTOÇ’ta bulunan Ar Karsa’nın Yönetim Kurulu Başkanı Birol Arıcan, Sancaktar ismiyle üretimini düşündükleri kamyonla ilgili yaşadıkları süreci anlattı.

ÜRETİM BULGARİSTAN’A KAYDI

Türkiye’deki kamyon segmentinde 4x4, 6x6, 8x8 ve 10x10 kamyon üretimi ve yüksek tonajlı kamyon üretimini hedeflediklerini belirten Arıcan, bu kapsamda ilk üretim tesisini 4x4 kamyon için Denizli’de kurduklarını söyledi. Erzincan’da Türkiye’nin motor, şanzıman, aks ve döküm montaj fabrikası ile meslek yüksek okulunu kurmayı da amaçladıklarını kaydeden Arıcan, “‘Erzincan’da yatırım yapın’ dediler. Firma kurduk, 500 dönüm arazi tahsisi sözü aldık. ‘20 dönümle başlayın’ dediler, binamızı yapacaklardı ama hiç kimse devamı için adım atmadı” dedi. Adı konmamış bir engelleme ile karşılaştıklarını savunan Birol Arıcan, “Tedarik zincirinde yurt dışına yollandık. Buradaki bir takım zorlamalarla üretimimizin bir kısmını Bulgaristan’a kaydırdık” diye konuştu.

ÇEK MARKASI TATRA’YI SATACAK

Yerli kamyon projesi kapsamında Çekya merkezli Tatra firmasıyla Erzincan’da ortak motor üretmeyi planladıklarını kaydeden Arıcan, 800 milyon TL’lik proje için hiçbir destek görmemeleri sebebiyle, yatırımın tamamını durdurduklarını söyledi. Sancaktar’ın sadece 4x4 versiyonları için Denizli’de montaj yaptıklarını ifade eden Arıcan, Çek markası Tatra’nın bünyesine girdiklerini ve markayı Türkiye’de satmaya başladıklarını kaydetti. Sancaktar ve ithal Tatra’yı birlikte sattıklarını belirten Arıcan, nihai hedeflerinin; Tatra’nın üretimini Sancaktar’la birleştirip Türkiye’de devam ettirmek olduğunu ifade etti.

Önder ÇELİK- Türkiye Gazetesi


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