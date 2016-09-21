KOSGEB veri tabanına kayıtlı her bir işletme, yerli ve yeni makine teçhizat alımlarında 1,5 milyon TL’ye kadar kredi kullanabilecek.

KOSGEB’in 8 banka ile imzaladığı ‘2016 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Protokolü’ kapsamında imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin yerli ve yeni makine-teçhizat alımları için 1,5 milyon TL üst limitle kullanacakları kredinin 300 bin TL olan faiz ya da kar payı bedelinin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak.İşletmelerin program kapsamında kullanacakları kredinin ilk 6 ayı ödemesiz, kalanı ise üçer aylık eşit taksitler halinde 36 ay olacak şekilde ödenecek. Teminat sıkıntısı yaşayan işletmeler, Kredi Garanti Fonu’nun sunduğu kefalet hizmetinden faydalanmaya devam edecek. Destek programından yararlanmak isteyen firmaların 19 Eylül - 3 Ekim 2016 tarihleri arasında http://kredi.kosgeb.gov.tr/ adresinden başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. Söz konusu programda yer alan bankalar ise Akbank, Denizbank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası ve Yapı Kredi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin son dönemde yaşadığı olağanüstü gelişmelere rağmen önemli bir büyüme performansı sergilediğini hatırlatarak, “Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alma hedefimiz doğrultusunda daha yüksek oranlarda ve vasıflı büyümeye ihtiyacımız var. Bunu gerçekleştirmenin yolu ise sanayiye ve üretime yönelmekten geçiyor. İmalat sanayiinde faaliyet gösteren firmalarımız için destek mekanizmalarının harekete geçirilmesi büyük önem taşıyor. Özellikle yerli ve yeni makine teçhizat yatırımlarıyla birlikte üretimdeki çarkların hızlanacağına inanıyorum. Türkiye’nin sanayi başkenti Bursa’mızda da firmalarımızın ihtiyaçları doğrultusunda bu önemli desteklerden faydalanacağını umuyorum” dedi.

İbrahim Burkay, yaklaşık 2 yıl önce BTSO çatısı altında hizmete açtıkları BTSO-KOSGEB Temsilciliği ile üyelerine KOSGEB destekleri hakkında danışmanlık hizmeti sunduklarını ifade etti.