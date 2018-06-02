Yerli otomobil CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş kim kaç yaşında ne iş yapıyor?

Yerli otomobil CEO'su Gürcan Karakaş kimdir? Yerli otomobilin CEO'su Gürcan Karakaş kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor? gibi aradığınız bütün detaylara bu haberimiz aracılığı ile ulaşabilirsiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayında Yerli Otomobil Ceo’sunun Mehmet Gürcan Karakaş olacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar internet üzerinden Mehmet Gürcan Karakaş ile ilgili arama sorguları yapmaya başladılar.Peki Mehmet Gürcan Karakaş kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor? İşte konu ile ilgili kapsamlı bilgiler...

MEHMET GÜRCAN KARAKAŞ KİMDİR KAÇ YAŞINDA NE İŞ YAPIYOR?

Dünyanın en önemli 100 yöneticisi arasında gösterilen Gürcan Karakaş İlköğretim, Orta ve Lise eğitimini Almanya’da tamamlamıştır. Uzun yıllar Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Genel Müdürlük görevini sürdüren Gürcan Karakaş 2007 yılında ise Alman markası Bosch’un, Almanya merkezinde Automotive Aftermarket İşkolu’nun kıdemli başkan yardımcılığı görevine atanmıştır.

1965 yılında dünyaya gelen Gürcan Karakaş ODTÜ Makina Mühendisliği bölümü mezunudur. Üniversiteden mezun olduğunun ertesi günü ASELSAN’da mühendis olarak iş hayatına başlayan Gürcan Karakaş, 1990 yılından bu yana Bosch Grubu’nda çalışma hayatını sürdürmektedir.

Gürcan Karakaş aslen Antalya Akseki‘lidir.